        Melek Mosso ile oyuncu eşi Serkan Sağdıç boşandıklarını açıkladı

        Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, evliliklerini resmen sonlandırdıklarını duyurdu

        Giriş: 02.10.2025 - 22:18 Güncelleme: 02.10.2025 - 22:49
        Bu kez boşandılar
        Şarkıcı Melek Mosso ile oyuncu eşi Serkan Sağdıç, iki yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı.

        Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, yaptıkları ortak açıklamada boşandıklarını duyurdu.

        Melek Mosso ile Serkan Sağdıç; "Yaklaşık iki yıldır sevgi, saygı ve güzel anılarla sürdürdüğümüz evliliğimizi, ortak bir kararla, fikir ayrılıkları sebebiyle dostane bir şekilde sonlandırmaya karar verdik. Birbirimizin hayatında her zaman özel bir yere sahip olduk. Bundan sonra da birbirimize destek olmaya ve güzel anılarla hatırlamaya devam edeceğiz. Bu süreçle ilgili yalnızca bizim sözlerimize itibar edilmesini, bunun dışındaki hiçbir açıklamanın gerçeği yansıtmadığını önemle belirtiriz. Gösterdiğiniz anlayış, saygı ve hassasiyet için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan akıllara, geçtiğimiz yıl aralık ayında boşanma iddiaları gündeme gelmişti. O dönemde yaşanan tartışmanın ardından sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, kısa süre içinde barışmıştı.

        Melek Mosso ile Serkan Sağdıç'ın boşandıktan sonra da sosyal medyada birbirlerini takip ettikleri görüldü.

        Fotoğraflar: Instagram

