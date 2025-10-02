Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre cuma günü Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış ile fırtına bekleniyor. Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan 9 kentimiz ise şöyle...
Yurt genelinde sıcaklıklar düşmeye başlarken, sonbahar da kendisini iyiden iyiye hissettiriyor.
Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre cuma günü, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak yağış bekleniyor.
'SARI' ALARM VERİLEN 9 İLİMİZ
Yağışın yanı sıra Ege bölgesinde fırtınanın saatteki hızının 70 km'yi bulacağı uyarısında bulunuldu. Metrekareye 20 ilâ 60 kilogram yağış düşebileceği belirtildi.
'Sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan illerimiz ise şöyle: "İzmir, Aydın, Muğla Balıkesir, Çanakkale, Denizli, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ."