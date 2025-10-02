Trafik Kanunu 7 Ekim'de TBMM gündemine geliyor: "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak

Yürürlük maddesi 1 Ocak 2026 olarak düzenlenen yeni Trafik Kanunu, İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan teknik raporun sunumuyla tekrar TBMM gündemine gelmiş olacak. Türkiye genelindeki trafik uyarı levha ve tabelalarıyla ilgili son çalışmalar da gözden geçirilecek; il ve ilçelerden gelen trafik komisyon raporları da nihayete kavuşturulacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişikliklere ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. En fazla hız kuralı ihlalinin olduğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu yerlerde radar denetimi yaptığımızı önceden söylüyoruz. Amacımız ölümlü trafik kazalarının olmasını engellemek” dedi.

TBMM’de yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda, 19 bin 46 levhanın söküldüğünü ifade etti.

REKLAM

İçişleri Bakan Ali Yerlikaya, "Cumhurbaşkanlığı genelgesi, bununda ne zaman tamamlanacağını ve bununla ilgili ne yapılması gerektiğini düzgün bir şekilde anlatılıyor. Bizim niyetimiz; 36 maddelik kanun tasarısı Gazi Meclis'te yasa haline getirilirse, ondan önce hazırlıkların tamamının bitirilmesine yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, "Biz vatandaşlarımıza radar denetimlerinin olduğu yerleri, güzergâha girdiği zaman orda birkaç tane nerde olduğunu gösteren şeyler yapacağız. Şu anda da uyarı levhaları var. Biz vatandaşlarımıza radar denetimleriyle ilgili tuzak kurmuyoruz. En fazla hız kural ihlalinin olduğu, ölümlü ve yaralanmalı kazaların olduğu yerlerde radar denetimi yaptığımızı önceden söylüyoruz. Şimdi bunu ileriye götürüyoruz bu bilgiyi aplikasyonla veriyor olacağız. Amacımız ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının olmasını engellemek.” şeklinde konuştu. ÖNCE KOMİSYON KURULDU Yeni kanun teklifi TBMM’de görüşülürken, vatandaşlardan ulaşan şikâyetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı karayollarındaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme-düzenleme komisyonu kurdu. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları gözden geçirildi, hataları olanlar düzeltildi; hükmünü yitirmiş olanlar kaldırıldı. Yasanın tartışıldığı dönemde sosyal medyada birçok uzun yol şoförü ve özel araç sürücüsü yaşanan kaotik durumu anlatan videolar çekip, şikâyetlerini paylaşmıştı. Siyasi partiler de konuyu TBMM gündemine getirip tartışmaya açmıştı.

REKLAM YASA NE GETİRİYOR? Yeni düzenlemeyle Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidiliyor. Buna göre, otoyollardan sorumlu birimlerde görevli trafik zabıtası, sorumluluk sahası ile sınırlı olmak üzere İçişleri Bakanı'nın uygun görmesi halinde genel zabıta olarak da görevlendirilebilecek. *Trafik zabıtasının bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde sorumluluk bölgesine göre genel zabıta ilgili mevzuatta belirtilen esas ve usullere uygun olarak trafiği düzenlemeye ve trafik suçlarına el koymaya görevli ve yetkili olacak. *Elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren 3 iş günü içinde tescil edilme zorunluluğu getirilecek. *Araçları, tescil belgesi ve tescil plakası alınmadan kara yollarına çıkaran sürücülere verilen idari para cezası 46 bin liraya yükseltilecek. Hurdaya çıkarılmış araçların kullanılması halinde de sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek. *Tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten men edilecek.

REKLAM *Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde iki veya daha fazla tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücülere her seferinde 280 bin lira idari para cezası verilecek ve araç 60 gün süreyle trafikten menedilebilecek. *Başka bir araca ait tescil plakasını veya geçici tescil plakasını, plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin lira idari para cezası uygulanarak, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süre ile trafikten men edilebilecek. *Takograf ve hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücülerine 75 bin lira ceza verilecek. *Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene 5 bin lira idari para cezası uygulanacak ve araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edilecek. *Sürücü belgesi iptal edildiği halde motorlu araçları kullananlara da 200 bin lira idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, motorlu araçların sürülmesine izin veren işleten, tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

REKLAM *Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirenlere, otoyollarda veya yerleşim yeri dışındaki bölünmüş karayollarında araçlarını ters istikamette sürenlere, araçlarını konvoy şeklinde veya münferiden sürerken, diğer araçların geçişini zorlaştıracak veya tehlikeye sokacak şekilde keyfi hareketlerle trafiğin akışını kısmen veya tamamen engelleyecek şekilde araçlarını karayolu üzerinde durduranlar 90'ar bin lira idari para cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilecek. *Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek. *Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli veya işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymayanlara 3 bin lira idari para cezası verilecek. Trafik ışıklarına uymayan sürücüler 5 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

*Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere bu ihlalin tekrarı hallerinde verilecek cezalar kademeli olarak artırılacak. Kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere, son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 1 yıl içinde ikinci defa ihlal edilmesi halinde 10 bin lira, üçüncü defa ihlal edilmesi halinde 15 bin lira, dördüncü defa ihlal edilmesi halinde 20 bin lira, beşinci defa ihlal edilmesi halinde 30 bin lira, altıncı defa ihlal edilmesi halinde 80 bin lira idari para cezası verilecek. REKLAM *Sabit veya seyir halinde yürütülen denetimlerde polislerin uyarı ve işaretlerine rağmen "dur" ikazına uymayarak kaçanlara 200 bin lira idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araç 60 gün süreyle trafikten men edilecek. *Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, kollukça teknik cihazlar veya test kitleri kullanılacak. Yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücülere verilen idari para cezası 25 bin liraya yükseltiliyor. *Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara ihlalin ikinci defa gerçekleşmesi halinde uygulanan idari para cezası 50 bin liraya çıkarılacak. Bu sürücüler, ihlalin üç veya daha fazla tekrarı halinde ise 150 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

*Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücülere 150 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgesi iptal edilecek. Bu kişiler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanacak. REKLAM *Herhangi bir zorunluluk olmaksızın kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek el freninin çekilmesi veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünü değiştiren veya kendi etrafında döndürenlere 140 bin lira idari para cezası uygulanacak. *Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere 46 bin lira idari para cezası kesilecek. *Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru bir yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira, bir yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.