Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi: İşte en çok değer kaybeden ve kazananlar!
Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Transfermarkt'ın yaptığı güncellemeye göre en fazla değer kaybeden ve kazanan futbolcu belli oldu. İşte o liste...
Transfermarkt, 2025 yaz transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig futbolcularının piyasa değerlerinde kapsamlı bir güncelleme yaptı.
En çok değer kazanan listenin zirvesinde Galatasaray’ın milli kalecisi Uğurcan Çakır yer aldı. 29 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin piyasa değeri 9,5 milyon euro'dan 15 milyon euro'ya çıkarak 5,5 milyon euro'luk artışla Süper Lig’in en çok değer kazanan futbolcusu oldu.
En çok değer kaybeden isim ise yine Galatasaray forması giyen Alman yıldız Leroy Sané oldu. 32 milyon euro'dan 25 milyon euro'ya gerileyen Sané, 7 milyon euro'luk kayıpla en çok değer kaybedenler listesinin başına oturdu.
İşte Süper Lig'in değerli 15 futbolcusu:
15- Marco Asensio (Fenerbahçe) 17 milyon euro (-3)
14- Dorgeles Nene (Fenerbahçe) 18 milyon euro (+5)
13- Ederson (Fenerbahçe) 18 milyon euro (-2)
12- Andre Onana (Trabzonspor) 20 milyon euro (-5)
11- Davinson Sanchez (Galatasaray) 20 milyon euro
10- Gabriel Sara (Galatasaray) 22 milyon euro
9- Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe) 23 milyon euro (-1)
8- Edson Alvarez (Fenerbahçe) 24 milyon euro (-1)
7- Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) 24 milyon euro
6- Leroy Sane (Galatasaray) 25 milyon euro (-7)
5- Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) 25 milyon euro (+4)
4- Orkun Kökçü (Beşiktaş) 28 milyon euro (-3)