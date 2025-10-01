Küresel Sumud Filosu Gazze'ye ilerlemeye devam ediyor
Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu ilerlemeye devam ediyor. Filoda bulunan Türk aktivist Davut Taşkıran Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Taşkıran, kendilerine doğru yaklaşan 12 İsrail gemisinin olduğunu ifade ederken, aralarındaki mesafenin yaklaşık 10 mil olduğunu belirtti. Reuters'ın filoyu organize eden kişilere dayandırdığı haberine göre filoya 1 saat içinde bir müdahale bekleniyor.
Küresel Sumud Filosu'nda bulunan Türk aktivist Davut Taşkıran, Habertürk TV'de Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı.
Hava karardığı için saldırı ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Taşkıran, teyakkuz hâlini artıracaklarını belirtirken filoda dron alarmı verildi.
Davut Taşkıran söz konusu dronun İsrail'e ait olup olmadığını dile getirdi.
Taşkıran, 12 İsrail gemisinin kendilerine doğru yaklaştığını ifade ederken, aralarındaki mesafenin 10 mil kadar olduğunu söyledi.
Taşkıran, İsrail müdahalesi sonucu kişisel bilgilerine erişilmemesi için elektronik eşyalarını denize atacaklarını bildirdi.
Türk aktivist, iletişim sinyallerinin kesildiğini belirtti.
Mustafa Çakmakçı
Taşkıran, İsrail'in müdahalesini beklediklerini ve kendilerini İsrail gemilerine alacaklarını tahmin ettiğini söyledi.
Habertürk'e konuşan bir diğer Türk aktivist Ayçin Kantoğlu ise kendilerine bir blokaj uygulandığını söylerken, can yeleklerini giydiklerini söyledi.
Reuters'ın filoyu organize eden aktivistlere dayandırdığı haberine göre, filoya 1 saat içerisinde müdahale bekleniyor ve bu doğrultuda filoda acil durum ilan edildi.
Küresel Sumud Filosu'ndan yapılan son açıklamaya göre ise filonun 3 mil önünde 20'den fazla kimliği belirsiz gemi tespit edildi.
Filoda bulunan Türk aktivistlerden Mustafa Çakmakçı ise,