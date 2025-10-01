Habertürk
        Domenico Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması! - Futbol Haberleri

        Domenico Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Nice ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco, mücadele öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 15:34 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:34
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında sahasında Fransız ekibi Nice'i ağırlayacak temsilcimiz Fenerbahçe'de, teknik direktör Domenico Tedesco mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        "NICE SAVUNMADA GÜÇLÜ BİR TAKIM"

        Nice savunmada güçlü bir takım. Orta saha oyuncuları teknik. Kanat oyuncuları da oldukça iyi ve çok fazla orta yapıyorlar. Futbolda her şeyi savunamazsınız, böyle olsa maçlar 0-0 biterdi. Şunu unutmamak lazım, onların da bizi savunması lazım.

        "KEREM'LE BİR SORUNUM YOK"

        Kerem Aktürkoğlu bir sol kanat oyuncusu. Buraya geleli çok uzun süre olmadı, birazcık zaman ihtiyacı var. Ben geldiğimden beri en çok süre alan kendisi. Performansından %100 memnun değil, goller atmak, asistler yapmak isteyecektir. Kendisine süre tanıyacağım. Sahada baskısıyla elinden geleni yapıyor. Bir çok attan düşerse, tekrar ata bindirmelisiniz ki istediğini yapabilsin. Kerem ile ilgili hiçbir sorunum yok.

        "YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

        Sanırım geldiğimden beri 6 tane tam anlamıyla idman yapabildik. Yapmamız gereken çok şey var. Çalışmamız gereken çok şey var. İdman başına daha 1 konu çalışabilmişiz gibi oluyor. Takım elinden geleni yapıyor. Bazen maç içinde işler iyi gitmeyebilir, bunu da kabul etmek lazım. Bazen kazandığımız maçlardan sonra uyuyamam, analiz yaparım. Kaybettiğimizde bazen sorunu görürüm ve düzletmeye çalışırım.

        "SAKAT SAYISI 2'YE DÜŞTÜ"

        Edson Alvarez geri döndü, bu önemli. Bartuğ Elmaz çok iyi bir oyuncu, Avrupa kadrosunda yok ve bu yazık bir şey! Geldiğimizde takımda 7 sakat oyuncu vardı, şimdi 2'ye düşürdük.

        "DURAN DÖNMEK İSTİYOR AMA SÜREÇ GEREKİYOR"

        Jhon Duran oynamak için motivasyona sahip. Bazı sakatlık 6 hafta sürecektir ama onun durumu böyle değil. Geçmiş kulüplerinde de ağrı sıkıntısı vardı. Bazı kulüpleri, onu böyle oynattı. Bazen acı ile oyuncular oynar ama bir nokta gelir, artık oynayamazlar. Pek çok uzman bir araya geldik ve problemin kaynağını bulduk.

        Duran dönmek istiyor ama süreç gerekiyor. Oyuncuyu zorlamam. Risk ve ağrı nedeniyle bunu yapmam. Bir sakatlığı olan oyuncuyu oynamaya zorlarsanız, sağlam oyuncu 'Sakat oyuncuyu benden daha çok beğeniyorsunuz' diyebilir. Oyuncularımı koruyacağım.

        "TARAFTAR HER ZAMAN HAKLIDIR"

        Özel bir mesajım yok, tribünler alev alsın yeter. Taraftarlar her yerde çok önemli, bu işi onlar için yapıyoruz. Onlardan tepki geldiğinde de bununla baş edebilmeliyiz. Fenerbahçe'yi buraya gelmeden de biliyordum. Taraftar her zaman haklıdır.

