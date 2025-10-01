Habertürk
        Haberler Spor Futbol Avrupa Ligi Cimbom, Avrupa'yı salladı: İşte UEFA ülke puanında son durum! - Futbol Haberleri

        Cimbom, Avrupa'yı salladı: İşte UEFA ülke puanında son durum!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray sahne aldı. Seyircisi önünde Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Bu mücadelenin ardından ülke puanı güncelledi. İşte son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 09:41 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:41
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Liverpool'u devirmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.

        2

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        3

        İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

        4

        1. İngiltere 96.561

        5

        2. İtalya 85.946

        6

        3. İspanya 80.081

        7

        4. Almanya 76.404

        8

        5. Fransa 69.108

        9

        6. Hollanda 61.867

        10

        7. Portekiz 58.667

        11

        8. Belçika 56.150

        12

        9. Türkiye 44.000

        13

        10. Çekya 40.700

