Cimbom, Avrupa'yı salladı: İşte UEFA ülke puanında son durum!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray sahne aldı. Seyircisi önünde Liverpool'u 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Bu mücadelenin ardından ülke puanı güncelledi. İşte son durum...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı. Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Liverpool'u devirmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında güncellemeler yaşandı.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması:
1. İngiltere 96.561
2. İtalya 85.946
3. İspanya 80.081
4. Almanya 76.404
5. Fransa 69.108
6. Hollanda 61.867
7. Portekiz 58.667
8. Belçika 56.150
9. Türkiye 44.000