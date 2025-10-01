Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne babalar dikkat! Arkadaşının ayağına bastı... Akran dehşeti! | Son dakika haberleri

        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti! Beyin kanaması geçirdi! Kalbi durdu!

        Çanakkale'nin Biga ilçesinde 14 yaşındaki Y.C., ayağına bastığı gerekçesiyle sınıf arkadaşı aynı yaştaki M.D.Y.'yi feci biçimde döverek hastanelik etti. M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği tespit edilirken, gözaltına alınan Y.C. tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 07:47 Güncelleme: 01.10.2025 - 07:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çanakkale'de olay, 25 Eylül'de saat 15.30 sıralarında Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.D.Y. (14), sınıf arkadaşı Y.C.'nin (14) ayağına bastı.

        YERDE TEKMELEMEYE DEVAM ETTİ

        Baba Hasan ve anne Çiğdem Y., çocuklarının durumunun kritik olduğunu söyledi.
        Baba Hasan ve anne Çiğdem Y., çocuklarının durumunun kritik olduğunu söyledi.

        DHA'daki habere göre bunun üzerine Y.C., M.D.Y. yumruk attı. Aldığı darbeyle başını sıraya çarpan M.D.Y. yere düştü. Y.C. yerdeki M.D.Y.'yi tekmeleyip, yumruklayarak darp etti. Nöbetçi öğretmen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        KALBİNİN DURDUĞU BELİRLENDİ

        İhbarla gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.'nin kalbinin durduğunu belirledi. M.D.Y.'nin duran kalbi ambulansta yapılan müdahale ile tekrar çalıştırıldı.

        REKLAM

        BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

        Önce Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne sevk edilen M.D.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu tespit edildi.

        DARP EDEN ÇOCUK TUTUKLANDI

        Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Y.C., 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

        "VAHŞİCE BİR SALDIRI, ÇOCUĞUM YOĞUN BAKIMDA"

        Zonguldak'tan geçen yıl ailesini Karabiga'ya getirdiğini belirten Hasan Y., "Oğlum M.D.Y.'yi ilkokul tamamladıktan sonra lise eğitimi için İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yazdırdım. Olay, çocuğuma yapılan vahşice bir saldırı. Son ders ziline girmeden önceki teneffüs arasında gerçekleşen bir saldırı. Sadece çocuğum yanlışlıkla diğer çocuğun ayağına bastığı için gerçekleşen bir hadise. Bildiklerimiz bu kadar. Çocuğum şu an yoğun bakımda.

        "DURUMU KRİTİK, BEKLİYORUZ"

        Hayati mücadelesi devam ediyor. Durumun kritik olduğunu doktorlar açıkladı. Başka çocukların başına gelmesini istemiyorum. Üzgünüz, bekliyoruz" dedi.

        "AKRAN ZORBALIĞINA ÇARE BULUNSUN"

        Anne Çiğdem Y. ise "İlaçları kestikleri halde çocuğum uyanmıyor. Allah'tan gelse her şeye razıyım ama çocuğumun bu durumu bir caninin elinden geldiği için çok üzgünüm. Çocuğumun başına böyle bir şey geldi, başkalarınınkine gelmesin. Bu akran zorbalığına bir çare bulunsun istiyorum. Çocuğumu çok zorluklarla dünyaya getirdim; orada yatmasına dayanamıyorum. Çok anneci bir çocuktu. Bir karıncayı bile incitmezdi. Oğluma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunun için elimden gelenin yapacağım" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Çanakkale
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        Otomobili taşlanan sürücü bir kişiyi ezdi! O anlar kamerada
        Otomobili taşlanan sürücü bir kişiyi ezdi! O anlar kamerada
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"