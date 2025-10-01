Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Güllü'nün düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı! Tuğyan Ülkem Gülter annesinin başında sinir krizi geçirdi

        Güllü'nün düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı

        6'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün yerde cansız bir halde yatarken çekilen görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 11:39 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düşme sonrası görüntüler ortaya çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Güllü' olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül'de Yalova / Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek 51 yaşında hayatını kaybetti.

        Güllü'nün düşmesinden hemen sonra çekilen görüntüler...

        Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi, İstanbul Tuzla'da toprağa verildi. Güllü'nün ön otopsi raporunda 'darp' ve 'cebir' izine rastlanmadığı kaydedildi.

        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti
        Şarkıcı Güllü hayatını kaybetti Haberi Görüntüle

        Güllü'nün hayatını kaybetmesinden sonra ölümüyle ilgili olarak; "Pencereden itildi" şeklinde iddialar ortaya atıldı.

        REKLAM

        KIZI TUĞYAN ÜLKEM GÜLTER: İTME SÖZ KONUSU DEĞİL

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ifadesi alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in; "Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü. Kendisini itme kesinlikle söz konusu değil" dediği öğrenildi.

        OĞLU TUĞBERK YAĞIZ GÜLTER: DAİRENİN YERLERİ ÇOK KAYGAN, DAHA ÖNCE BEN DE DÜŞTÜM

        Olay anında İstanbul'da olduğu belirlenen Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ise polise verdiği ifadede, annesinin öldüğünü gece uyurken kendisini cep telefonuyla arayan ablası Tuğyan Ülkem Gülter'den öğrendiğini söyledi. Gülter'in, ifadesinde, "Ablam Tuğyan, beni aradı ve telefonu açtığımda çığlık atıyordu. 'Annem düştü, ambulanslar burada. Annem, annem çabuk gel buraya' diye yakarış içindeydi. Ben de konuşacak durumda olmadığını anladım ve bunun üzerine hemen bir yakınım ile birlikte Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kız kardeşimin yanına geldim. Görüntüleri izlediğimde, annem, 'Hazır mıyız, hadi kalkın oynayalım' diyor. Sonra annem görüntüden çıkıyor. Bir dakika sonra falan ben evin camının sesini bildiğim için bir camın oynama sesi geliyor. O sırada ablam 'Ay Allah' diyor. Sonra ablam arkadaşı Sultan ile birlikte çığlık atarak, çıplak ayak daireden çıkıyorlar. Bizim dairenin yerleri laminanttır. Ancak çok fazla kaygandır. Daha öncesinde ben de annem de yere çok düştük. Bizim evin camları bel hizasında camdır ve tamamıyla açılabilen sürgülü camdır. Ben bundan dolayı annemin alkolünde etkisiyle camı açmak istediği sırada, ayağının kayıp düşmüş olabileceğini düşünüyorum. Bir de annem alkol içtiğinde dengesi kaybolur, yere düşer. Annemin intihar veya başka bir şekilde düşmüş olacağını düşünmüyorum. Annem, sevgi dolu bir insandır. Kimse ile kötü değildir" dediği öğrenildi.

        4 DAKİKALIK GÖRÜNTÜ

        Pencereden düşmeden önceki son anları kameraya yansıyan Güllü'nün evindeki güvenlik kamerasına ait 4 dakikalık görüntünün tamamı da ortaya çıktı. Saat 01.23'te başlayan görüntüde, odada çalan Roman havasının sesi duyuluyor. Görüntünün sonunda lavabodan çıkan Güllü'nün, "Herkes tamam mı?" dedikten sonra, "O ne lan?" diyerek koridordan odaya gittiği görülüyor. 01.24'te başlayan ikinci görüntüde, sesi duyulan şarkıcının, "Bak manyaklara bak" dedikten sonra, kızının ve kızının arkadaşının, "Gel, gel", "Kız gelsene buraya" dediği duyuluyor. Arkadan ara ara gelen müzik ve elle tutulan ritm sesi de görüntüye yansıyor. Saat 01.25'te başlayan 1 dakikalık üçüncü görüntüde Güllü'nün sesi duyulmuyor. 01.26'da başlayan dördüncü görüntüde ise Güllü'nün kızının ve arkadaşının gülme sesleri duyuluyor. Görüntünün devamında duyulan bir çığlık ve düşme sesinin ardından ise Güllü'nin kızı ve arkadaşının çığlık çığlığa kapıdan koşarak çıktıkları anlar yer alıyor. Bazı sesler ve konuşmaların anlaşılmadığı kamera görüntüleri, 'ses çözümlemesi' için Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’ne gönderildi.

        REKLAM
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı Haberi Görüntüle

        DAHA ÖNCE DE DÜŞMÜŞ

        Evdeki parkelerin 'Arap sabunu' ile silindiği için kaygan olduğu ve bu nedenle ayağının kayarak pencereden düşmüş olabileceği ihtimali de değerlendirilen şarkıcı Güllü'nün daha önce de evinde düştükten sonra kontrol amacıyla gittiği hastanede polise, evin zemininin kaygan olmasından dolayı düştüğüne yönelik ifade verdiği belirlendi.

        ÜÇÜNCÜ KİŞİYLE İLGİLİ BULGU YA DA DELİL YOK

        Olay günü evde üçüncü kişinin varlığı yönündeki iddiaları da araştıran polis, soruşturma kapsamında bu iddiayı destekleyecek herhangi bir bulgu veya delile ulaşamazken, olay gününe dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

        "ANNE, ANNE" DİYEREK ÇIĞLIK ATTI

        Güllü'nün düşmesinden hemen sonra çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde; iki bina arasındaki yerde hareketsiz halde yattığı görülüyor. Söz konusu görüntülerde ise Tuğyan Ülkem Gülter'in, "Anne, anne" diyerek çığlık atıp, sinir krizi geçirdiği anlar bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güllü
        #Tuğyan Ülkem Gülter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri