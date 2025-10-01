Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!

DAILY EXPRESS: Slot'un sıkıntıları gizlenemiyor

2005 standartlarına göre mucize sayılmasa da, Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü kabus gibi geçti.

Arne Slot’un ekibi, İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynadığı maçta üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Liverpool’un Şampiyonlar Ligi gruplarında işi daha da zora girdi.

Liverpool’un savunması, Victor Osimhen’in etkili oyunu karşısında sıkıntı yaşadı. Galatasaray’ın yıldız forveti, penaltıdan attığı golle maça damgasını vurdu.

Slot’un ekibi hücumda etkisiz kalırken, Salah ve Szoboszlai gibi yıldız isimler beklentilerin çok altında performans gösterdi. Galatasaray ise özellikle ikinci yarıda taraftar desteğini de arkasına alarak oyunu kontrol altına aldı.