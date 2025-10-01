Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi! - Futbol Haberleri

        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılıların, tarihi zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 10:14 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray'ın Liverpool'un 1-0 yendiği tarihi maç, Avrupa'da manşetlere taşındı.

        2

        THE GUARDIAN: Liverpool için kabus gecesi: Galatasaray zaferi

        Son Premier League şampiyonu ve lig lideri genellikle en yüksek standartlarla değerlendirilir, ancak Liverpool için endişelenmek için haklı sebepler var. Arne Slot, Liverpool’un başında sadece ikinci kez üst üste yenilgi yaşadı. İstanbul’daki gürültülü gecede Galatasaray’ın galibiyeti, sonuçtan çok Liverpool’un baş antrenörünü endişelendirmesi gereken performansı gözler önüne serdi.

        3

        DAILY EXPRESS: Slot'un sıkıntıları gizlenemiyor

        2005 standartlarına göre mucize sayılmasa da, Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü kabus gibi geçti.

        Arne Slot’un ekibi, İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynadığı maçta üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Liverpool’un Şampiyonlar Ligi gruplarında işi daha da zora girdi.

        Liverpool’un savunması, Victor Osimhen’in etkili oyunu karşısında sıkıntı yaşadı. Galatasaray’ın yıldız forveti, penaltıdan attığı golle maça damgasını vurdu.

        Slot’un ekibi hücumda etkisiz kalırken, Salah ve Szoboszlai gibi yıldız isimler beklentilerin çok altında performans gösterdi. Galatasaray ise özellikle ikinci yarıda taraftar desteğini de arkasına alarak oyunu kontrol altına aldı.

        4

        AS: Osimhen'li Galatasaray, Liverpool'u utandırdı

        Liverpool'un bir zamanlar 4. Avrupa kupasını kazandığı şehir kabusa döndü. Slot’un öğrencilerinin kötü performansı, sezonun ikinci yenilgisini getirdi.

        5

        INDEPENDENT: Osimhen, Slot’un dikkatsiz Liverpool’unu cezalandırdı

        İstanbul’da bu kez bir mucize yaşanmadı. Liverpool’un 20 yıl önce Boğaz kıyısında geçirdiği en ünlü geceden sonra, Kırmızılar yeniden Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorsa böyle savunma yaparak değil, yeni bir mucizeye ihtiyaçları olacak.

        6

        LA GAZZETTA DELLO SPORT: Liverpool çöküşte! Osimhen, Galatasaray'ın zaferini imzaladı

        Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere şampiyonu Liverpool dibe vurdu. Ali Sami Yen’de Galatasaray, Victor Osimhen’in 16. dakikada penaltıdan attığı golle dev galibiyete ulaştı.

        7

        THE I: "LIVERPOOL CEZASINI ÇEKTİ"

        8

        TELEGRAPH: "SLOT'UN TÜRKİYE'DE ÇÖKÜŞÜ"

        9

        STAR: "SLOT YİNE KAYBETTİ"

        10

        MIRROR: "LIVERPOOL; BİR SÜRÜ SAÇMALIK"

        11

        THE SUN: "İSTANBULLANDILAR!"

        12

        MIRROR: "TÜRK KORKUSU"

        13

        BBC: "İSTANBUL'DA FIRTINALI GECE!"

        14

        TELEGRAPH: "SLOT'UN KARARLARI TERS TEPTİ"

        15

        BILD: "LIVERPOOL TÖKEZLEDİ"

        16

        L'EQUIPE: "G.SARAY, LIVERPOOL'U TÖKEZLETTİ"

        17

        MUNDO DEPORTIVO: "İSTANBUL'DA YİNE YENİLDİLER"

        3

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi