Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılıların, tarihi zaferi Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı. İşte atılan manşetler...
Galatasaray'ın Liverpool'un 1-0 yendiği tarihi maç, Avrupa'da manşetlere taşındı.
THE GUARDIAN: Liverpool için kabus gecesi: Galatasaray zaferi
Son Premier League şampiyonu ve lig lideri genellikle en yüksek standartlarla değerlendirilir, ancak Liverpool için endişelenmek için haklı sebepler var. Arne Slot, Liverpool’un başında sadece ikinci kez üst üste yenilgi yaşadı. İstanbul’daki gürültülü gecede Galatasaray’ın galibiyeti, sonuçtan çok Liverpool’un baş antrenörünü endişelendirmesi gereken performansı gözler önüne serdi.
DAILY EXPRESS: Slot'un sıkıntıları gizlenemiyor
2005 standartlarına göre mucize sayılmasa da, Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü kabus gibi geçti.
Arne Slot’un ekibi, İstanbul’da Galatasaray’a karşı oynadığı maçta üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Liverpool’un Şampiyonlar Ligi gruplarında işi daha da zora girdi.
Liverpool’un savunması, Victor Osimhen’in etkili oyunu karşısında sıkıntı yaşadı. Galatasaray’ın yıldız forveti, penaltıdan attığı golle maça damgasını vurdu.
Slot’un ekibi hücumda etkisiz kalırken, Salah ve Szoboszlai gibi yıldız isimler beklentilerin çok altında performans gösterdi. Galatasaray ise özellikle ikinci yarıda taraftar desteğini de arkasına alarak oyunu kontrol altına aldı.
AS: Osimhen'li Galatasaray, Liverpool'u utandırdı
Liverpool'un bir zamanlar 4. Avrupa kupasını kazandığı şehir kabusa döndü. Slot’un öğrencilerinin kötü performansı, sezonun ikinci yenilgisini getirdi.
INDEPENDENT: Osimhen, Slot’un dikkatsiz Liverpool’unu cezalandırdı
İstanbul’da bu kez bir mucize yaşanmadı. Liverpool’un 20 yıl önce Boğaz kıyısında geçirdiği en ünlü geceden sonra, Kırmızılar yeniden Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorsa böyle savunma yaparak değil, yeni bir mucizeye ihtiyaçları olacak.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Liverpool çöküşte! Osimhen, Galatasaray'ın zaferini imzaladı
Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere şampiyonu Liverpool dibe vurdu. Ali Sami Yen’de Galatasaray, Victor Osimhen’in 16. dakikada penaltıdan attığı golle dev galibiyete ulaştı.
THE I: "LIVERPOOL CEZASINI ÇEKTİ"
TELEGRAPH: "SLOT'UN TÜRKİYE'DE ÇÖKÜŞÜ"
STAR: "SLOT YİNE KAYBETTİ"
MIRROR: "LIVERPOOL; BİR SÜRÜ SAÇMALIK"
THE SUN: "İSTANBULLANDILAR!"
MIRROR: "TÜRK KORKUSU"
BBC: "İSTANBUL'DA FIRTINALI GECE!"
TELEGRAPH: "SLOT'UN KARARLARI TERS TEPTİ"
BILD: "LIVERPOOL TÖKEZLEDİ"