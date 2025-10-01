Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, tarihi zaferini sosyal medyaya taşıdı. Sarı-kırmızılı ekip, Liverpollu taraftarların maç öncesinde açtığı pankarta, galibiyet sonrasında flaş bir paylaşımla cevap verdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İngiltere ekibi Liverpool'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılıların maç sonrası Liverpoollu taraftarların pankartına verdiği cevap viral oldu.
Liverpoollu taraftarlar maç öncesi vapurda açtığı pankartta, 2005 yılında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kazandıkları Şampiyonlar Ligi kupasını ima ederek "Biz istanbul'un mucizelerinden biriyiz" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray ise maçın ardından yaptığı paylaşımda söz konusu görüntüleri paylaşarak "İstanbul'daki tek mucizeniz hala 2005'te" notunu düştü.