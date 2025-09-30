Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Şehit sayısı 3'e yükseldi! İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Şehit sayısı 3'e yükseldi! İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!

        İzmir Balçova'da 16 yaşındaki Eren Bigül adlı caninin, polis merkezine düzenlediği saldırıda bir acı haber daha geldi. 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ da tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:38 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül'ün (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın'ın (36) şehit olduğu saldırıda yaralanan polis memuru Ömer Amilağ da bugün tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

        DHA'nın haberine göre Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde 8 Eylül'de saat 09.00 sıralarında yüzünde maske ve elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden Eren Bigül, nöbet kulübesine ateş açtı. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

        Silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polisler ile saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        REKLAM

        YARALI YAKALANDI

        Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri, mahallede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan Eren Bigül, yaralı olarak yakalandı. Bigül, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma için 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

        YAKALANMA ANI KAMERADA

        Saldırıyı gerçekleştiren Eren Bigül'ün sırt çantasıyla merkeze girdiği anlar, kameraya yansıdı. Ayrıca Bigül'ün yakalanma anı cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde; çok sayıda pompalı tüfek fişeğinin şüphelinin etrafına saçıldığı görüldü.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmada aralarında Eren Bigül ve irtibatlı olduğu değerlendirilen İran uyruklu Khaleg Nooriborojerdi (32) ile Bigül'ü annesi A.B. ile babası Nuhver Bigül'ün de aralarında bulunduğu toplam 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Eren Bigül'ün olayda kullandığı silahın, babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek olduğu tespit edildi.

        17 TUTUKLAMA

        Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 11 ve 12 Eylül'de peyderpey adliye sevk edildi. Saldırgan Eren Bigül ile babası Nuhver Bigül'ün de aralarında bulunduğu 5'i yabancı uyruklu 17 şüpheli tutuklandı. Saldırı ile ilgili bugün acı bir haber daha geldi. Saldırganın yaraladığı polis memurlarından Ömer Amilağ, bugün tedavi gördüğü Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde şehit oldu. Böylece saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Asansörün 7.katta halatı koptu! Pelin'in kahreden ölümü!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        'Kamikaze' deniz aracı bulup limana getirdiler!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Elektrik akımına kapıldı trafik kazasında öldü!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Binali Aslan'ın katilleri olan DEAŞ'lılarla ilgili detaylar!
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Feci kaza! 2'si şehit 3 can kaybı var!
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        Motosikletle geldiler... İstanbul'da kanlı infaz!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        G.Saray Liverpool karşısında!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 90 bin TL'yi aştı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        TÜİK işsizlik verilerini açıkladı
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        İngiltere'de süresiz oturum için açıklanan yeni kriterler neler?
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        "Bu oyun derbiye yetmez"
        "Bu oyun derbiye yetmez"