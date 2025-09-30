Habertürk
Habertürk
        Tahtaköprü Barajı'nda sular çekildi; Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı

        Tahtaköprü Barajı'nda sular çekildi; Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı olarak 1967 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 30'lara düşünce su altında kalan tarihi Hicaz Demir Yolu'nun üzerinden geçtiği köprü ayakları ve hattın döşendiği alan gün yüzüne çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 14:23 Güncelleme: 30.09.2025 - 14:23
        Sular çekildi, Hicaz Demir Yolu hattı gün yüzüne çıktı
        İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yesemek, Şahmaran, Filli Tepe ve Ağalarobası mahalleleri arasındaki Amik Ovası’nı sulayan baraj aynı zamanda göçmen kuşların önemli göç yolu üzerinde bulunuyor.

        Tam kapasiteye ulaşması halinde 454 milyon metreküp depolama hacmi bulunan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü, bazı bölgelerde ise tamamen çekildi.

        Teknelerle gidilen adalara yürüyerek ve araçlarla gidilebilirken, suların çekilmesiyle tarihi Hicaz Demir Yolu’nun üzerinden geçtiği köprü ayakları ve hattın döşendiği alan gün yüzüne çıktı.

        Barajdaki su seviyesinin 5 yıl sonra kuraklığa bağlı olarak bu kadar düştüğünü belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bazı bölgelerde suyun çekilmesi ile demiryolu hattının görüldüğünü ifade ederek, “Sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 30’lara düştü. Bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesiyle Tarihi Hicaz Demiryolunun geçtiği 20 kilometrelik hattın döşendiği alan ile demiryolu köprüsünün 7 metrelik ayakları ortaya çıktı” dedi.

        #Tahtaköprü Barajı
        #Hicaz Demir Yolu
