Lüks daireyi basıp kafasına silah dayadılar! Boş senet imzalattılar!

Olay 13 Eylül’de Esenyurt'ta bir rezidansta yaşandı. Saat 18.00 sıralarında rezidansta ikamet eden 59 yaşındaki F.K.’nın daire kapısı çalındı. Kapıyı açan F.K., 2’si kadın silahlı 4 kişi ile karşılaştı.

DARP EDİP KAMERAYA ÇEKTİLER

İçeri silahla giren şüpheliler iddialara göre F.K.’yi önce tehdit etti. Ardından kafasına silah dayayarak darp etti. Tüm o anları da cep telefonuyla kaydetti. Şüpheliler darp edilen F.K.'ya biri 95 bin TL ile 3'ü de boş olan senetler imzalattı. Ardından da evden ayrıldı.

GÖRÜNTÜLERDEN TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin evinden gitmesinin ardından F.K. polisi arayıp şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin darp ettikleri anlara ait görüntülere de ulaşıldı. Görüntüleri ele geçiren polis şüphelileri tek tek tespit etti.

YAKALANDILAR

Kimlikleri tespit edilen 44 suç kaydı olan B.Ş. (23), U.D. (25), G.Ü.(37) ve S.A.'nın (23) Kütahya’da oldukları belirlendi. Harekete geçen gasp dedektifleri Kütahya’ya giderek operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 2’si kadın 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.