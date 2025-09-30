Habertürk
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon! | Son dakika haberleri

        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 6'ncı dalga operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı olan 22 şüpheliden 20'si yakalandı. Polis ekiplerince, eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ve bir süre önce ismi "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen derneğin binasında da arama yapıldı. Ayrıca Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde de arama gerçekleştirildi. Gözaltına alınanlar arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G.'nin de olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:09 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:09
        Antalya'daki rüşvet soruşturmasında 6'ncı dalga!
        Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 22 şüpheliden 20'si yakalandı.

        AA'da yer alan habere göre Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de tutuklu bulunduğu soruşturması kapsamında, hafriyat işlerindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Polis ekipleri, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 16'sını sabah saatlerinde yakaladı, çalışmanın devamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı. 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

        Gözaltına alınanların Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. Antalyaspor Hafriyat şirketinin ortağı B.Ö, iş insanları R.K. ve R.S. ile A.K, T.K.K, S.K, O.E, F.E, F.F, Ş.A, Y.E.Y, B.M.Z, H.R, H.A, F.Ö, M.K, A.E, E.A, N.Y. olduğu öğrenildi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve tutuklu olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı M.G. ve tutuklu olan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

        Polis ekiplerince, eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan ve bir süre önce ismi "Antalyaspor Kulübü" olarak değiştirilen derneğin binasında arama yaptı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalyaspor Hafriyat ve Katı Atık Depolama Merkezi İşletmeciliği'nde de arama gerçekleştirdi. Ekipler, arama yapılan kasaları kilitleyip, anahtarlarını alarak rapor tuttu.

        SORUŞTURMA

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturmasında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep K. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış, Böcek'in oğlu şüpheli Mustafa Gökhan Böcek'in ise yurt dışında olduğu belirlenmişti.

        Aynı gün adliyeye sevk edilen Muhittin Böcek tutuklanmış, eski gelini Zeynep K. ise yurt dışına çıkış yasağı kararı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Muhittin Böcek, kararın ardından İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Muhittin Böcek'in yurt dışından dönen gelini Zuhal Böcek de 27 Temmuz'da "suçtan kaynaklanan mal varlığının değerinin aklanması" iddiasıyla havalimanında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

        Soruşturma kapsamında 12 Ağustos'ta belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 17 kişiden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan 8'i tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Büyükşehir Belediyesinden ihale alan A.A, B.Ç, M.Y. ve Y.Y'nin hak ediş ödemelerini almak için Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edilmişti.

        Polis ekiplerince 10 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden iş insanı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonunun sahibi Mehmet Okan Kaya, Eski Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan, Antalya Büyükşehir Belediyesi şirketi ANT Tepe'nin müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu tutuklanmış, Böcek'in eski gelini Zeynep K'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi adli kontrolle salıverilmişti. Pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlılardan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş 27 Eylül'de serbest bırakılmıştı.

