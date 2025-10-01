Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik

ELEŞTİRİLER

"Türkiye'de çok az maç kaybettik, çok az berabere kaldık. Avrupa'da kaybettiğimiz maçlar oldu. Övgü olduğu gibi eleştiriler de olacak. Bunu kafaya takan biri değilim. Çok büyük galibiyet yüzdemiz var.

Eleştiriler bel altı olunca can sıkıcı oluyor! Ekibinize saldırıyorlar, Koşu mesafeleri... Sanki 3,5 yıldır bu ekip yok, yeni gelmişiz! Kaç kişi gelip idmanları izledi ve atletik ekibimizle iletişime geçti?

Geçen sene elit kulüpler arasında yapılan bir değerlendirme var ve bu Yener Hoca'da mevcut. İstediğinizde paylaşabiliriz. En az sakatlanan takımlardan biriyiz.

Geçen maçtaki koşu mesafelerinin gerçek olmadığı ortaya çıktı! Eleştiriler olacak ama gerçekten bir şeyleri araştırıp, üzerine gitmek doğru olacak.

Futbolda herkes yorum yapabildiği için, herkes 11 kurabildiği için yorumlar fazla oluyor. Basketbolda geçen gün basın toplantısında soru gelmedi. Basketbol bu kadar bilinmiyor.

Futbolda herkes teknik adam, bu yüzden futbol seviliyor. Ben de bunu seviyorum, ben de maç izlerken bu yorumları yapıyorum."