Okan Buruk: Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçının ardından konuştu. İşte o sözler...
"Kazanmak çok güzel. Atmosfer çok güzeldi, oyun çok güzeldi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Ne istediysek, yaptılar. Taraftarlarımıza da teşekkür ederim. Hiç susmadılar, her şeyi beraber yaptık. Savunmayı da, hücum da beraber yaptık."
"PRESTİJ OLARAK ÖNEMLİ"
"Puan olarak, prestij olarak önemli. Türkiye'nin tanıtımı için önemli. Avrupa'da Türkiye Ligi'nin değer görmemesi... Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik. Daha önce kötü de gösterdiğimiz oldu ama Liverpool'a karşı gol yemeden kazanmak çok önemli bir şey."
"MOTİVASYON ARTIYOR"
"Şampiyonlar Ligi'nde motivasyon artıyor. Çok fazla şey değişiyor. Bu maça daha çok hazırlanıyorsunuz. Alanyaspor maçından sonra da söyledim. Hem Liverpool'a, hem de Alanyaspor'a hazırlanıyorduk. Bunlar zor şeyler. Karşınızda oynayan takımın yaptıkları da önemli. Akıcı oyunda daha fazla şeyler deneyebiliyorsunuz. Rakibimize şanslar da verdik ama çok büyük şanslar vermedik. Golden önce kale içinden çıkan top çok kritikti."
OSIMHEN'İN DURUMU
"Victor Osimhen'e kramp girdi, çok önemli bir durumunun olduğunu düşünmüyorum. Kötü bir haber de gelmedi."
"HİKAYESİ FARKLI"
"Herkes 'Alanyaspor gibi oynarlarsa, Frankfurt maçındaki gibi oynarlarsa ne olacak?' diyordu. Her maçın hikayesi ayrı. Bu maçın hikayesini oyuncularımız yazdı."
"FARKLI İKİ MAÇ"
"Tottenham maçını çok domine ettik, çok pozisyona girdik ve belki 7-8 tane atabilirdik. Liverpool'a maçında rakibi karşılama anlamında iyi işler yaptık. Farklı iki maç. Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet almak kolay değil. Bir İngiliz takımına, şampiyon bir İngiliz takımına karşı galip geldiğimiz için çok mutluyum."
"YOLUMUZ UZUN"
"UEFA Kupası, Süper Kupa kazanan bir takımız. Türkiye'yi iyi şekilde temsil etmeye çalışan bir takımız. Değerli işler yaptık.
Yolumuz uzun, 6 maç daha var. Liverpool maçına hazırlandığımız gibi Bodo Glimt maçına da hazırlanmalıyız.
Galatasaray taraftarının hedefi bu sene Avrupa'da başarı. İyi bir kadromuz var ve birbirimize de alışıyoruz."
"İLK DEFA TAM KADRO"
"Victor Osimhen'in sahada olması her şeyi değiştiriyor. Mauro Icardi yeni yeni forma giriyor. Yeni gelen oyuncular var. Belki de bu maç ilk defa tam kadro çıktık."
"EN İYİSİNİ DÜŞÜNDÜK"
"Kura çekildikten sonra bütün takımları izlemeye başlıyorsunuz. Zaten çok maç izliyoruz. Özellikle Premier Lig'i kaçırmıyoruz. Crystal Palace mesela daha geride karşıladı, zaman zaman önde baskıya gitti. Biz kendi dizilişimize göre en iyisini yapmayı düşündük. 4-4-2 şeklinde rakibi karşılamayı düşündük. Yunus Akgün ile baskı yapmaya çalıştık. Lucas Torreira, Mario Lemina ve Davinson Sanchez'in doğru baskılarıyla çok önemli toplar da kazandık. Çok geriye çekilmedik. Zaten benim geldiğimden itibaren geriye çekilmedik. Liverpool'a en az pozisyonu verdiğimizi düşünüyorum."
LEROY SANE
"Leroy Sane çok önemli bir oyuncu. İlkay Gündoğan'ı orta sahada kullanmayı düşündük. İki kanat oyuncusuyla oynadık. Barış'ın Szoboszlai'ye karşı oynaması bizim için avantaj oldu. Önde olduğumuz için savunma gücü yüksek olan Sallai ve Eren'i oyuna aldım. Sane ile olmaktan mutluyuz, çok önemli ve güçlü bir oyuncu."
ELEŞTİRİLER
"Türkiye'de çok az maç kaybettik, çok az berabere kaldık. Avrupa'da kaybettiğimiz maçlar oldu. Övgü olduğu gibi eleştiriler de olacak. Bunu kafaya takan biri değilim. Çok büyük galibiyet yüzdemiz var.
Eleştiriler bel altı olunca can sıkıcı oluyor! Ekibinize saldırıyorlar, Koşu mesafeleri... Sanki 3,5 yıldır bu ekip yok, yeni gelmişiz! Kaç kişi gelip idmanları izledi ve atletik ekibimizle iletişime geçti?
Geçen sene elit kulüpler arasında yapılan bir değerlendirme var ve bu Yener Hoca'da mevcut. İstediğinizde paylaşabiliriz. En az sakatlanan takımlardan biriyiz.
Geçen maçtaki koşu mesafelerinin gerçek olmadığı ortaya çıktı! Eleştiriler olacak ama gerçekten bir şeyleri araştırıp, üzerine gitmek doğru olacak.
Futbolda herkes yorum yapabildiği için, herkes 11 kurabildiği için yorumlar fazla oluyor. Basketbolda geçen gün basın toplantısında soru gelmedi. Basketbol bu kadar bilinmiyor.
Futbolda herkes teknik adam, bu yüzden futbol seviliyor. Ben de bunu seviyorum, ben de maç izlerken bu yorumları yapıyorum."
SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ
"Sergen Hoca'ya teşekkür ederim. Ona da 'Hayırlı olsun' demek istiyorum. Beşiktaş'ın gelişimini görüyoruz. İlk 45 dakikadaki oyun, bunun göstergesi. Önemli bir maça çıkacağız. Yine aynı konsantrasyonu yaşayacağımız bir derbi olacak. Konsantrasyon sorunumuzun olacağını düşünmüyorum. 18-19 gündür izin yapmadık. Çarşamba günü izin verdik. Prim daha çok izne sevindiler. Beşiktaş önemli bir takım ve yükselişti... Biz de 8'de 8 motivasyonu ile sahaya çıkacağız."