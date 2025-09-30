Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray-Liverpool: 1-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Galatasaray-Liverpool: 1-0 (MAÇ SONUCU)

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u 1-0'lık skorla geçerek destan yazdı. Cimbom'u zafere taşıyan golü Victor Osimhen kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'nde iki maç sonunda 3 puana ulaştı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.09.2025 - 20:48 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Avrupa Fatihi' Galatasaray, geçmişini hatırladı, Liverpool'u 1-0 mağlup edip Türkiye'yi sevince boğdu.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz devini RAMS Park'ta konuk eden Cimbom, Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan attığı golle zafere ulaştı.

        Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetini unuttururken, puanını 3'e çıkardı.

        Temsilcimiz önünde diz çöken Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ise 3 puanda kaldı.

        Galatasaray, Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında 22 Ekim'de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        3. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasıyla orta alanda topla buluşan Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'a meşin yuvarlağı aktardı. Barış'ın ceza sahası sol çaprazından çektiği şutu kaleci Alisson, yaptığı kurtarışla kornere çeldi.

        8. dakikada Gakpo'nun sol kanattan açtığı ortada penaltı noktası civarındaki Ekitike'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

        14. dakikada Gakpo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ekitike, rakibini geçmek isterken Uğurcan meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Gakpo'nun vuruşunu Jakobs çizgiden çıkardı.

        16. dakikada Galatasaray, penaltıdan öne geçti. Torreira'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra Szoboszlai'den sıyrıldı. Barış Alper Yılmaz, sonrasında Macar oyuncunun yüzüne müdahale etmesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

        30. dakikada İlkay Gündoğan'ın sol taraftan kullandığı kornerde Liverpool savunması, kafayla topu ceza yayı önüne uzaklaştırdı. Bu noktada bulunan Yunus Akgün, meşin yuvarlağı kafayla yeniden ceza sahası içine gönderdi. Gakpo'nun müdahalesiyle topu önünde bulan Sanchez'in şık vuruşunda top yandan auta çıktı.

        31. dakikada sol kanattan Gakpo'nun açtığı ortada arka direkte bulunan Frimpong, meşin yuvarlağı altıpas çizgisi önündeki Wirtz'e indirdi. Alman oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, soluna yatarak topu kornere çeldi.

        32. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Van Dijk, meşin yuvarlağı yanındaki Kerkez'e indirdi. Kerkez'in bekletmeden yaptığı vuruşa Abdülkerim Bardakcı müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ekitike'ye de Singo müdahale etti. Sonrasında Sanchez, meşin yuvarlakla yine buluşan Ekitike'ye gol izni vermeyerek topu kornere gönderdi.

        49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Frimpong'un pasında altıpas içinde bulunan Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

        54. dakikada Konate'nin geri pasında orta sahada Gravenberch'ten topu kapan Osimhen, ceza yayına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Alisson, gole izin vermedi.

        63. dakikada Wirtz'in pasında savunma arkasına sarkan Isak'ın ceza sahası sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

        90+3. dakikada Szoboszlai'nin sol taraftan kullandığı kornerde Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Ceza yayında meşin yuvarlakla buluşan Mac Allister'ın vuruşunda top yandan auta gitti.

        90+5. dakikada Lemina'nın soldan yaptığı ortada Liverpool savunması topu ceza sahasından uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Torreira'nın ceza yayından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

        Stat: RAMS Park

        Hakemler: Clement Turpin, Nicolas Danos, Benjamin Pages (Fransa)

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Torreira, İlkay Gündoğan (Dk. 75 Sara), Yunus Akgün (Dk. 72 Sallai), Barış Alper Yılmaz (Dk. 85 Eren Elmalı), Osimhen (Dk. 72 Icardi)

        Liverpool: Alisson (Dk. 56 Mamardashvili), Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch (Dk. 62 Isak), Jones, Frimpong (Dk. 62 Bradley), Wirtz, Gakpo (Dk. 62 Salah), Ekitike (Dk. 69 Mac Allister)

        Gol: Dk. 16 Osimhen (Penaltıdan)

        Sarı kartlar: Dk. 36 Lemina, Dk. 61 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 76 Jakobs, Dk. 76 Icardi, Dk. 88 Uğurcan Çakır (Galatasaray), Dk. 45+3 Gravenberch, Dk. 73 Bradley, Dk. 90+1 Jones (Liverpool)

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        "Netanyahu Trump'ın planını bozabilir"
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Trump: Hamas'a 3-4 gün veriyorum
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        Görev değişikliğinin perde arkasında ne var?
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Netanyahu Gazze'de işgalin süreceğini savundu
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        Barış Boyun suç örgütüne dava açıldı!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        İzmir'de polis merkezine saldırıda bir acı haber daha!
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Schengen vizesinde gizli kriz: Kağıt israfı
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Mjällby'nin peri masalı!
        Mjällby'nin peri masalı!
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'
        'TES, Türkiye'nin olmazsa olmazı'