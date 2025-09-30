Galatasaray-Liverpool: 1-0 (MAÇ SONUCU)

'Avrupa Fatihi' Galatasaray, geçmişini hatırladı, Liverpool'u 1-0 mağlup edip Türkiye'yi sevince boğdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında İngiliz devini RAMS Park'ta konuk eden Cimbom, Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan attığı golle zafere ulaştı.

Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetini unuttururken, puanını 3'e çıkardı.

Temsilcimiz önünde diz çöken Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki üçüncü maçında 22 Ekim'de Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecek.

14. dakikada Gakpo'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Ekitike, kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Ekitike, rakibini geçmek isterken Uğurcan meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Gakpo'nun vuruşunu Jakobs çizgiden çıkardı.

32. dakikada Szoboszlai'nin sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas çizgisi önündeki Van Dijk, meşin yuvarlağı yanındaki Kerkez'e indirdi. Kerkez'in bekletmeden yaptığı vuruşa Abdülkerim Bardakcı müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ekitike'ye de Singo müdahale etti. Sonrasında Sanchez, meşin yuvarlakla yine buluşan Ekitike'ye gol izni vermeyerek topu kornere gönderdi.

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Frimpong'un pasında altıpas içinde bulunan Ekitike'nin topukla yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kurtardı.

54. dakikada Konate'nin geri pasında orta sahada Gravenberch'ten topu kapan Osimhen, ceza yayına kadar meşin yuvarlağı sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleci Alisson, gole izin vermedi.