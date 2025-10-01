Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gecesi!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği Liverpool'u Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, elde ettiği bu sonuçla Avrupa kupalarındaki galibiyet hasretine de son verdi. Cimbom ayrıca, Şampiyonlar Ligi'nde 7 yıl sonra bir ilki yaşadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray, İngiliz takımı Liverpool’u ağırladı. Sarı-kırmızlılar, sahadan 1-0’lık skorla galip ayrılırken, Şampiyonlar Ligi’nde evindeki kötü seriyi de bitirdi.
7 YIL SONRA BİR İLK!
Devler Ligi’nde RAMS Park’ta son olarak 28 Kasım 2018 tarihinde Rus ekibi Lokomotiv Moskova’yı 2-0’lık skorla mağlup eden Aslan, daha sonraki 8 maçta 4 beraberlik, 4 mağlubiyet almıştı.
AVRUPA'DA 7 MAÇ SONRA KAZANDI
Galatasaray ayrıca, Liverpool maçıyla birlikte Avrupa kupalarında 7 maç sonra galip geldi.
Son olarak geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Tottenham’ı 3-2’lik skorla yenerken, ardından oynadığı müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet almıştı.
LIVERPOOL'U İKİNCİ KEZ DEVİRDİ
Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, İngiliz ekibine karşı tarihindeki ikinci glibiyetini elde etti. Liverpool'a karşı 5 kez rakip olan Cimbom, rakibine sadece 1 kez kaybederken, 2 defa da berabere kaldı.
EVİNDE 28 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR!
Sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında elde ettiği galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini de sürdürdü.
RAMS Park'ta son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys'a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.
Aslan bu süreçte Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.
Öte yandan Galatasaray, İngiliz takımlarını konuk ettiği son 9 müsabakada sadece 1 kez yenildi. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte sadece 2014'te iç sahada Arsenal'e 4-1 mağlup oldu. Galatasaray, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.