Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Mersin merkezli 6 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin yakalandığını belirtti.

34 TUTUKLAMA VE 25 ADLİ KONTROL KARARI

AA'da yer alan habere göre şüphelilerden 34'ünün tutuklandığını, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

9 AYLIK HESAP HAREKETİ: 22 MİLYAR TL

"9 aylık hesap hareketlerinde 22 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu belirlenen şüphelilerin, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri tespit edilmesi üzerine, Mersin merkezli Sivas, Bursa, İstanbul, Adana ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.

Mersin Valimizi, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, Mersin İl Jandarma Komutanımızı ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."