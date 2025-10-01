Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.012,12 %-0,33
        DOLAR 41,5849 %-0,01
        EURO 48,8697 %0,09
        GRAM ALTIN 5.162,27 %0,05
        FAİZ 39,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 62,96 %0,85
        BITCOIN 114.602,00 %-0,03
        GBP/TRY 55,9611 %0,01
        EUR/USD 1,1747 %0,11
        BRENT 66,20 %0,26
        ÇEYREK ALTIN 8.440,30 %0,05
        Haberler Ekonomi Altın Yatırımcılar dikkat! ABD'de bütçe krizi altına yaradı: Ons altında yeni zirve: İşte 1 Ekim 2025 Güncel gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın fiyatı... - Altın Haberleri

        Altın bir kez daha rekor kırdı

        Altın fiyatları ABD hükümetinin yeniden kapanmasıyla rekor kırdı. Ons altın, 3 bin 875 doları görerek rekor tazeledi. Gram altın ise 5 bin 161 TL ile yükselişini sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 07:48 Güncelleme: 01.10.2025 - 07:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Dolara olan güven azaldı. Yatırımcılar, güvenli liman olan altına yöneldi. Ons altın dört günlük yükseliş serisini sürdürerek 3 bin 875 dolar ile zirve tazeledi. Onsu takip eden gram altın ise 5 bin 161 TL'den yükselişini sürdürüyor.

        Çeyrek altın 8.440 TL’den Cumhuriyet altını ise 33.662 TL’den işlem görüyor.

        Altın bu yıl şimdiye kadar yüzde 47’den fazla artış göstererek 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazancına doğru ilerliyor.

        Salı günü Boston Fed Başkanı Susan Collins, zayıf işgücü piyasası nedeniyle bu yıl ek faiz indirimlerinin uygun olabileceğini, ancak kalıcı enflasyon riskine karşı temkinli olunması gerektiğini söyledi. Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise, artan enflasyon baskılarının yanı sıra soğuyan işgücü piyasasının da merkez bankasının görünümünü zorlaştırdığı uyarısında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        Otomobili taşlanan sürücü bir kişiyi ezdi! O anlar kamerada
        Otomobili taşlanan sürücü bir kişiyi ezdi! O anlar kamerada
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Markette kadına yumruklu saldırı
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        Diyarbakır'da su kuyusunda facia! 4 ölü
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        MGK'dan 8 maddelik bildiri
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        MİT'ten veri casuslarına operasyon!
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyet uyarısı
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Maliye 'T' plakalı Ferrarilerin peşinde
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"
        "Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım"