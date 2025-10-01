Ankara'da otomobili taşlanan sürücü bir kişiyi ezdi! O anlar kamerada

Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde dün saat 21.30 sıralarında henüz bilinmeyen sebeple iki grup arasında tartışma çıktı.

TAŞ ATILINCA, OTOMOBİLİNİ KALABALIĞIN ÜZERİNE SÜRDÜ

Daha sonra yol kenarında bir otomobilin etrafını saran grup, sürücüye saldırdı. İçlerinden biri yerden aldığı taşı otomobilin camına attı. Ardından oradan uzaklaşan sürücü, tekrar aynı yere gelerek otomobilini kalabalığın üzerine sürdü. Orada bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişiye çarpan sürücü, yol kenarındaki otomobile de zarar verdi.

ARAÇTAN İNEN SÜRÜCÜ DARP EDİLDİ

DHA'nın haberine göre; otomobilden inen sürücü, kalabalık grup tarafından darp edildi. Öfkeli kalabalık otomobile de zarar verdi.

OLAY ANI KAMERADA

Kavga anları anbean çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobilin çarptığı kişinin durumunun iyi olduğunu belirlerken, polis ekipleri ise kalabalığa müdahale etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.