Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait köşkü satışa çıkarmış ancak üç ihale boyunca satışı gerçekleşmemişti. 'Beyaz Köşk' olarak da bilinen köşk dördüncü ihalede satıldı
TMSF, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'e ait 'Beyaz Köşk'ü daha önce satışa çıkarmış, üç ihalede alıcı çıkmamıştı.
Köşk dördüncü ihalede satıldı. KAP'a yapılan açıklamada Beyaz Köşk'ün satışına ilişkin detaylara yer verildi.
Beyaz Köşk, 115 milyon TL indirimli ihale ile 1 milyar 116 milyon TL bedelle satıldı. Köşkün alıcısı ise açıklanmadı.
KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."
BEYAZ KÖŞK
AA'nın aktardığına göre satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor.
İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.
'Kahverengi Köşk' olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.
FETÖ firarisi olan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.