Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.012,12 %-0,33
        DOLAR 41,5945 %0,01
        EURO 48,9882 %0,33
        GRAM ALTIN 5.164,28 %0,09
        FAİZ 39,38 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 62,86 %0,71
        BITCOIN 114.300,00 %-0,30
        GBP/TRY 56,0559 %0,18
        EUR/USD 1,1769 %0,30
        BRENT 66,26 %0,35
        ÇEYREK ALTIN 8.443,60 %0,09
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Bebek'te bulunan Koza-İpek Holding'e ait köşkü satışa çıkarmış ancak üç ihale boyunca satışı gerçekleşmemişti. 'Beyaz Köşk' olarak da bilinen köşk dördüncü ihalede satıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 01.10.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TMSF, terör örgütü FETÖ firarisi Akın İpek'e ait 'Beyaz Köşk'ü daha önce satışa çıkarmış, üç ihalede alıcı çıkmamıştı.

        2

        Köşk dördüncü ihalede satıldı. KAP'a yapılan açıklamada Beyaz Köşk'ün satışına ilişkin detaylara yer verildi.

        3

        Beyaz Köşk, 115 milyon TL indirimli ihale ile 1 milyar 116 milyon TL bedelle satıldı. Köşkün alıcısı ise açıklanmadı.

        4

        KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

        "11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir. İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."

        5
        BEYAZ KÖŞK 

        BEYAZ KÖŞK

        AA'nın aktardığına göre satışa konu 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor.

        6

        İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki "Beyaz Köşk", 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.

        7

        'Kahverengi Köşk' olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken, brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.

        8

        FETÖ firarisi olan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.

        9

        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve DHA'dan servis edilmiştir.

        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Yasa dışı bahis operasyonu: 59 gözaltı!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        "Savaşçı ruhunu yeniden uyandırıyoruz"
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        4 kent için 'sarı' alarm! 3 bölgede yağış var!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        Aslan, Liverpool'a diz çöktürdü!
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        "Türk takımlarının neler yapabileceğini gösterdik"
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        'Elektrik ve doğalgaza zam yok'
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Galatasaray, Liverpool'a cevap: Tek mucizeniz 2005'te!
        Tarihi gece!
        Tarihi gece!
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        PAMEL soruşturmasında 4 tutuklama
        Güllü'nün korktuğu başına geldi
        Güllü'nün korktuğu başına geldi