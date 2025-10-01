Habertürk
        İtalyan futbol takımı Juventus'da forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın model Natalia Shadle ile olan beraberliği belgelendi

        Kenan Yıldız'ın aşkı belgelendi

        İtalyan futbol takımı Juventus'da forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın model Natalia Shadle ile olan beraberliği belgelendi 

        Giriş: 01.10.2025 - 10:37 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:01
        Aşk belgelendi
        İtalyan futbol takımı Juventus'da forma giyen 20 yaşındaki milli futbolcu Kenan Yıldız'ın bir süredir Avustralyalı model Natalia Shadle ile aşk yaşadığı biliniyordu.

        Ne var ki Kenan Yıldız ile 20 yaşındaki Natalia Shadle'nin beraberliği fotoğraflanamamıştı. Yıldız ile Shadle, ilk kez görüntüledi.

        Kenan Yıldız ile Natalia Shadle, Milano'da yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

