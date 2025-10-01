Habertürk
        Deprem son dakika: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu | SON DAKİKA HABERİ

        Saha araştırmasının ardından deprem bilimci Prof. Dr. Hasan Sözbilir konuştu... "Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!"

        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 6.1'lik Sındırgı ve 5.4'lük Simav depremlerinin Simav Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtip, "Fay zonu üzerinde irili ufaklı birçok fay var. Bunların önemli bir kısmı, bizim jeolojik anlamda ölü fay dediğimiz faylar. Bu son yaşanan depremlerle birlikte, bu ölü faylar aktif oldu. Onlar da şu an deprem üretiyorlar" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 10:27 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:27
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, yıkıma neden olup, 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1'lik Balıkesir Sındırgı ile 28 Eylül'de Kütahya Simav'da gerçekleşen 5.4 büyüklüğündeki deprem bölgelerinde inceleme gerçekleştirdi.

        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir.
        İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir.

        "BU FAYDA 7.2 İHTİMALİ VAR"

        DHA'daki habere göre incelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Simav zonu, uzun bir fay. 200 kilometre uzunluğunda. Fayın doğu kısmında 1970 yılında, Gediz depremi oldu. 7.2 büyüklüğündeki bu depremden sonra can ve mal kayıpları oldu. Bu nedenle bu fay zonu üzerinde 7.2 büyüklüğünde depremlerin olma olasılığı var.

        "BU ZONDA 3 DEPREM GERÇEKLEŞTİ"

        Dolayısıyla yakın zamanı düşündüğümüzde, 10 Ağustos'ta, 6.1 büyüklüğündeki Balıkesir Sındırgı depremi yaşandı. Buradaki artçılar halen devam ediyor. Artçıların sayısı 12 bini bulmuş durumda. Son olarak önceki gün gerçekleşen Simav depremi var. Yemişli dediğimiz bölgede yaşandı. 5.4 büyüklüğünde ana şok. Bu bölgedeki artçılar ise şu an 500'ü geçmiş durumda. Birbirine belli uzaklıkta 3 farklı depremi görüyoruz. 7.2, 6.1 ve 5.4 büyüklüğündeki depremler, bu fay zonu üzerinde gerçekleşti" dedi.

        "ÖLÜ FAYLAR AKTİF OLDU"

        Prof. Dr. Sözbilir, "Simav Fay Zonu üzerinde irili ufaklı birçok fay bulunuyor. Bunların önemli bir kısmı bizim jeolojik anlamda ölü fay dediğimiz faylar. Bu son yaşanan depremlerle birlikte, bu ölü faylar aktif oldu. Gerçekleşen deprem aktivitesine katıldı. Onlar da şu an deprem üretiyorlar. 2011'de, Naşa'nın kuzeydoğusunda 5.9 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Can ve mal kaybı yaşanmıştı.

        "DEPREM FIRTINASI BİRKAÇ AY SÜRECEK"

        2011'deki depremin, 28 Eylül 2025'teki Simav depremini tetiklediğini düşünebiliriz. Stresin kuzeybatıya doğru aktarıldığı bir mekanizma var. 1970 yılına dönersek doğudan batıya doğru bir enerji iletiliyor. Sındırgı ve Simav depremi arasındaki bölgede, belli ölçeklerde stres birikiyor. Bunlar da deprem üretmeye başlayacaktır. Büyük deprem üretme potansiyelleri yüksek değil. Ayrıca Sındırgı ve Simav'da ana şoktan sonra deprem fırtınası yaşanıyor. Birkaç ay sürebilecek 4 ila 4.5 büyüklüğünde deprem fırtınası devam edebilir" diye konuştu.

        HER BÖLGEYE 'ENSTİTÜ' ÇAĞRISI

        Deprem uzmanı sayısındaki yetersizliğe değinen Prof. Dr. Sözbilir, "Bu yaşanan depremlerin arazi çalışması ile değerlendirilmesi için üst düzey bilim gerektiriyor. Yer bilimlerinde uzmanlaşmış kişilerin Türkiye'de çok fazla sayıda olması gerekiyor. Bu konuda eksiğimiz var. Kandilli türü enstitüleri çoğaltırsak, her bölgeye kurabilirsek, bu depremlerin değerlendirilmesi ve riskin nasıl azaltılabileceği konusunda uzman insanlar yetiştirmiş oluruz" dedi.

