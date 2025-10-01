Habertürk
        Ayşe Barım, hâkim karşısında: Ünlü oyuncular, tanık olarak dinleniyor

        Ayşe Barım, hâkim karşısında: Ünlü oyuncular, tanık olarak dinleniyor

        Ajansına bağlı olan oyuncuları Gezi Parkı eylemlerine katılmaya zorladığı ve eylemlerin planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklanan Menajer Ayşe Barım, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Mahkemede; Halit Ergenç, Zafer Algöz, Rıza Kocaoğlu, Belgüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncular tanık olarak ifade veriyor

        Giriş: 01.10.2025 - 10:23 Güncelleme: 01.10.2025 - 10:44
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Gezi Parkı soruşturması kapsamında; "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme" suçlamasıyla hakkında açılan davada tutuklu yargılanan menajer Ayşe Barım hâkim karşısına çıktı.

        22 yıl 6 aydan, 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ayşe Barım'ın davasında, oyuncular; Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Şükran Ovalı, Selma Ergeç, Zafer Algöz ve Nejat İşler ifade vermek için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti.

        Oyuncular, Nehir Erdoğan ve Lale Mansur da davayı izlemek adliyede bulundu.

        27 OCAK'TA TUTUKLANDI

        Savcılık iddianamesinde Ayşe Barım'ın Gezi Davası eylemlerinde "Yurt içinde ve uluslararası arenada algı oluşturulması kapsamında film, belgesel ve video çekimleri yapılmasını sağladığı" iddia edildi. Barım'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oluşturulmuş içerikleri kendisine bağlı sanatçılara sosyal medyada paylaştırdığı öne sürüldü.

        Eylemlerde bulunduğuna ilişkin görüntülerin olduğu belirtilen iddianamede, Ayşe Barım’ın HTS kayıtlarında Gezi Parkı davasının ana sanıklarından Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yla Gezi Parkı eylemleri süreci ve devamında irtibatlı olduğu iddia edildi. Savcı hazırladığı iddianamede, Barım hakkında 'Darbeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istedi. 27 Ocak'ta tutuklanan Barım'ın davası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

