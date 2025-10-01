Ayşe Barım, hâkim karşısında: Ünlü oyuncular, tanık olarak dinleniyor

27 OCAK'TA TUTUKLANDI

Savcılık iddianamesinde Ayşe Barım'ın Gezi Davası eylemlerinde "Yurt içinde ve uluslararası arenada algı oluşturulması kapsamında film, belgesel ve video çekimleri yapılmasını sağladığı" iddia edildi. Barım'ın Gezi Parkı eylemleriyle ilgili oluşturulmuş içerikleri kendisine bağlı sanatçılara sosyal medyada paylaştırdığı öne sürüldü.

Eylemlerde bulunduğuna ilişkin görüntülerin olduğu belirtilen iddianamede, Ayşe Barım’ın HTS kayıtlarında Gezi Parkı davasının ana sanıklarından Memet Ali Alabora, Çiğdem Mater ve Osman Kavala'yla Gezi Parkı eylemleri süreci ve devamında irtibatlı olduğu iddia edildi. Savcı hazırladığı iddianamede, Barım hakkında 'Darbeye teşebbüs' suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istedi. 27 Ocak'ta tutuklanan Barım'ın davası İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.