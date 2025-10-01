Habertürk
        Giresun haberleri: 17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!

        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!

        Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde, 17 yaşındaki M.C.A., tartıştığı babası 47 yaşındaki Sedat A.'yı tabancayla vurarak öldürdü. M.C.A., olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:27
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Giresun'da kan donduran cinayet, Şebinkarahisar ilçesinde yaşandı. Bülbül Mahallesi'nde, Sedat A. (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        RUHSATSIZ SİLAHIYLA BABASINI VURDU

        AA'daki habere göre tartışmanın büyümesi üzerine M.C.A., üzerindeki ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        BABA HASTANEDE CAN VERDİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        #giresun
        #Son dakika haberler
