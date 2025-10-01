Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu

Fransa'da kayıp olarak aranan Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi Nkosinathi Emmanue Mthethwa'nın cansız bedeni, dün Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulundu. Reuters'ın haberinde, büyükelçinin eşine intihar notu bıraktığı ifade edildi.

Mthethwa'nın eşi Philisiwe Buthelezi, Pazartesi akşamı eşinin "özür dilediği ve hayatına son verme niyetini ifade ettiği" endişe verici bir mesaj aldıktan sonra durumu emniyete bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Polis, intihar etmesinden endişe edilen Mthethwa'nın telefonunun en son sinyal verdiği Boulogne Ormanı'nda aramalar yaptı.

Paris Savcılığı, dün 58 yaşındaki Mthethwa'nın cansız bedeninin Paris'in 17. bölgesindeki bir otelin önünde bulunduğunu açıkladı.

Mthethwa'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, Büyükelçi'nin otelin 22. katından atlamış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Savcı, Mthethwa'nın otel odasındaki pencerenin emniyet mekanizmasının olay yerinde bırakılan makasla zorla açıldığını belirtti.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı, Paris'te ölü bulunan Büyükelçi Nkosinathi Emmanuel Mthethwa'nın vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Güney Afrika hükümetinin, Büyükelçi Mthethwa'nın vefatından derin üzüntü ve teessür duyduğu belirtildi.

Mthethwa'nın, Polis Bakanlığı, Spor, Sanat ve Kültür Bakanlığı görevlerinin yanı sıra 2010 FIFA Dünya Kupası Organizasyon Komitesi'nde görev yaparak kamu hizmetine önemli katkılar sağlayan bir devlet adamı olduğuna işaret edilen açıklamada, "Hayatı boyunca kamu hizmetine bağlılığını, Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) en üst karar alma organlarındaki uzun süreli katkılarıyla da ortaya koydu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Aralık 2023'ten beri Güney Afrika'nın Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Mthethwa'nın ölümüne ilişkin koşulların Fransız makamlarınca soruşturulduğu belirtilerek şunlar kaydedildi:

REKLAM

"Güney Afrika hükümeti, bu büyük keder döneminde Büyükelçi Mthethwa'nın ailesine, dostlarına ve meslektaşlarına en derin ve içten taziyelerini sunar. Büyükelçi, geride eşi ve çocuklarını bırakmıştır. Bizler, ulusumuza sarsılmaz vatanseverliği ve hizmetiyle bıraktığı mirası onurlandırıyoruz."