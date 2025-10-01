Habertürk
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı - Teknoloji Haberleri

        Elon Musk Netflix için abonelik iptali çağrısı yaptı, hisseler düştü

        X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, kendi platformunda, takipçilerine Netflix aboneliklerini iptal etmeye çağrısı yaptı. Çağrının ardından Netflix hisseleri Çarşamba sabahı yüzde 2 düştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 16:58 Güncelleme: 01.10.2025 - 16:59
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        ABD'li milyarder Elon Musk, bu kez Netflix'e savaş açtı.

        X'in ve SpaceX'in sahibi Musk, Netflix'teki "Dead End: Paranormal Park" adlı animasyon dizisinin "trans ideolojisini dayattığını" öne sürerek platformun çocuklar için tehlikeli olduğunu iddia etti.

        Musk konuya ilişkin kendi platformu X'te bir kullanıcının animasyonun yedi yaşındaki çocuklar için tanıtımının döndürüldüğüne vurgu yapması üzerine Musk paylaşımı alıntılayarak "Bu kabul edilemez" dedi.

        Musk ardından sosyal medya platformunda "Çocuklarınızın sağlığı için Netflix'i iptal edin" yazdı ve Netflix'ini iptal edenlerin ekran görüntüsünü paylaştığı birkaç gönderiyi de destekledi.

        Dizi ilk sezonunun ardından Ocak 2023'te iptal edilmiş, dizinin yaratıcısı ise konuya yönelik "Bu karakterlere hak ettikleri uygun sonu vermek planımdı. Ancak ne yazık ki, yetkililer artık istemiyor. Netflix'e bu diziyi onayladığı ve bize bu hikayeyi anlatma özgürlüğünü verdiği için minnettarlığımı vurgulamak istiyorum" demişti.

        NETFLIX HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

        Milyarder girişimci Elon Musk'ın takipçilerine aboneliklerini iptal etmeleri çağrısında bulunmasının ardından hisselerde ise düşüş görüldü.

        Çağrının ardından Çarşamba günü Netflix hisseleri yüzde 2'ye yakın düştü.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

