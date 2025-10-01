500 bin sosyal konut inşa edilecek

Deprem bölgesinin yeniden inşasıyla edinilen tecrübe, yıl sonunda 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürülecek ve TOKİ eliyle 81 ilde 500 bin konut hayata geçirilecek. Proje kapsamında TOKİ eliyle proje kapsamında İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.

Proje, Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" özelliğini taşıyacak. 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli evler inşa edilecek. Şehit yakını ve gazilere, emeklilere, gençlere, en az 3 çocuğu olan ailelere ve engellilere kontenjan ayrılacak. İstanbul’da ilk kez "kiralık konut projesi" hayata geçirilecek.

Söz konusu kampanyanın detayları yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

REKLAM

"Konuta erişimi artıracak"

Sektör temsilcileri 500 Bin Sosyal Konut Projesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Yakın zamanda detayları açıklanacak 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nin konuta erişimi artıracağını belirten sektör temsilcileri, ilk kez üretilecek kiralık sosyal konutların da bu alanda yaşanan arz sıkıntısına olumlu katkı sunacağını bildirdi.

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Genel Başkanı Hakan Akdoğan, 500 bin konut üretiminin her zaman dile getirdikleri arz-talep dengesine ilişkin büyük önem arz ettiğini belirterek, şunları kaydetti: "Konut üretimimiz ve stokumuz talebi karşılayacak sayıda olmadığı için konut fiyatlarında hızlı artışlar gördük. Normalleşme için arz-talep dengesinin kurulmasına ihtiyacımız var. Yani konut üretmemiz gerekiyor. En azından stokumuzda talebi karşılayacak sayıda konuta ihtiyaç var. Ancak en önemlisi de alt gelir grubu veya gelir tarafında dezavantajlı olan vatandaşların konuta ulaşma imkanını artırmak. Çünkü konut sahipliği oranı yüzde 60'ların üzerindeydi ancak yıllar içerisinde yüzde 56'ya geriledi." Akdoğan, bu projede konutu TOKİ'nin ulaşılabilir fiyatla üretmesinin çok önemli olduğunun altını çizerek, şehit yakınları, gaziler, emekliler ve gençlere ayrıcalık tanınmasının öneminden bahsetti. REKLAM Düşük peşinat ve taksitlerle konut sahibi olma imkanının artacağını dile getiren Akdoğan, "Kira öder gibi ev sahibi olma modelinin uygulanacağını düşünüyorum. Bunlar göz önüne alındığında yüksek kiralardan bıkan veya fiyatlar nedeniyle konut alamayan vatandaşlarımızın sorununu çözebilecek ve onlara alternatif olabilecek önemli bir proje." dedi.

"Kiralık sosyal konutlar arz sorununa çözüm sunacak" Hakan Akdoğan, projenin çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmesinin önemine işaret ederek, proje kapsamında hayata geçirilecek kiralık sosyal konutların sektörde yaşanan arz sıkıntısının çözümüne katkı sunacağını söyledi. Kiralık sosyal konutlarda alt gelir grubu ve dezavantajlı gruplara öncelik verilmesini beklediklerini kaydeden Akdoğan, "Kiralık konut tarafında arzın artırılması o bölgelerde kira fiyatlarını da normalleştirecek önemli bir adım olacaktır. Çok değerli bulduğumuz bu projelerin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz." diye konuştu. "Yatırım amaçlı alımlar engellenmeli" Gayrimenkul ve İnşaat Platformu Başkanı Mustafa Ekiz de özellikle orta ve dar gelirli gruplara yönelik tasarlanacak projelerin ev sahipliği oranını yükselteceğini belirterek, "Bunun için yatırım amaçlı alımların engellenmesi gerekiyor. Ayrıca 500 bin konut üretimi piyasadaki arzı artıracağı için fiyatları dengeleyici bir rol oynayabilir." dedi. REKLAM Projenin yaygın ve uygun maliyetli modelle uygulanması halinde dar gelirli vatandaşların üzerindeki kira baskısının azalacağını vurgulayan Ekiz, "İnşaat, yan sanayi, lojistik ve hizmet sektörlerinde yüzbinlerce kişiye iş imkanı doğar. Büyük ölçekli projeler, modern tekniklerin ve malzemelerin yaygınlaşmasını sağlar. Özellikle deprem dayanıklılığı ve enerji verimliliği alanında standart yükseltici etkisi olabilir. Ülke geneline yayılması, sadece büyükşehirlerde değil, Anadolu’daki illerde de ekonomik hareketlilik yaratır." ifadelerini kullandı.

"Özel sektör de sisteme dahil olmalı" Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) Başkanı İsmail Özcan ise uzun yıllardır konut arzının artırılmasına yönelik mesajlar verdiklerini kaydederek, bu konuda özel sektöründe sisteme dahil olması gerektiğini vurguladı. "Şüphesiz 500 bin sosyal konut kampanyasının konut ihtiyacının karşılanması çabalarında önemli bir destek olacak." diyen Özcan, kiralık üretimin sayısının yüksek olması ve bu daireleri kiralayanlara teslimattan sonraki birkaç yıl içinde satın alma hakkı tanınması gerektiğini söyledi. Özcan, bu proje sayesinde aynı bölgelerde üretim yapan özel şirketlerin de üretimiyle bölge bazlı indirim kampanyalarının gündeme gelebileceğini kaydederek, "İnşaat sektörünün hareketlenmesi her zaman piyasalara pozitif katkı sağlar. Çünkü inşaat çok fazla sayıda alt sektörü harekete geçirme potansiyeline sahip. Bu yeni konut projelerinin konumlandığı komşu ve yakın semtlerde, özel sektör de yeni projeler geliştirmek üzere kendisinde bir heyecan duyacaktır." dedi. "Kiralık konut sorununa çözüm bulunmaya çalışılacak" Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik de konut üretiminde son yıllarda yaşanan yavaşlamadan bahsederek, yakın zamanda üretimde hareketlilik görüldüğünü bildirdi.