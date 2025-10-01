Fenerbahçe’de yeni yönetim, son dönemde görevine son verileceği iddia edilen Domenico Tedesco’ya süre tanıma kararı aldı.

Başkan Sadettin Saran, göreve geldiği ilk günden itibaren Samandıra’daki havayı yükseltmek için büyük çaba sarf ediyor. Yönetim kurulu ile birlikte futbol A takımı için yoğun mesai harcayan Başkan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili kararını verdi.

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; yönetim kurulu toplantıları sonucunda, mevcut futbol yapılanmasıyla yola devam edilmesine karar verildi.

Bu doğrultuda Domenico Tedesco’nun görevine devam edeceği öğrenildi.

