Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Tedesco ve Devin Özek ile yola devam! - Fenerbahçe Haberleri

        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!

        Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam kararı aldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 11:21 Güncelleme: 01.10.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Fenerbahçe’de yeni yönetim, son dönemde görevine son verileceği iddia edilen Domenico Tedesco’ya süre tanıma kararı aldı.

        Başkan Sadettin Saran, göreve geldiği ilk günden itibaren Samandıra’daki havayı yükseltmek için büyük çaba sarf ediyor. Yönetim kurulu ile birlikte futbol A takımı için yoğun mesai harcayan Başkan Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ile ilgili kararını verdi.

        HT Spor muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgilere göre; yönetim kurulu toplantıları sonucunda, mevcut futbol yapılanmasıyla yola devam edilmesine karar verildi.

        Bu doğrultuda Domenico Tedesco’nun görevine devam edeceği öğrenildi.

        REKLAM

        "HOCAMIZA VE DEVİN ÖZEK'E SÜRE VERMELİYİZ"

        Başkan Sadettin Saran, yapılan görüşmeler sonrası yönetim kurulu üyelerine, “Hocamıza ve Devin Özek’e süre vermeliyiz. Bu süreçte sizlerin de desteğini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

        Bu çerçevede, bir süredir kulüpteki geleceği merak edilen Devin Özek de yeniden Samandıra’ya döndü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Prof. Dr. Sözbilir: Simav Fay Zonu'ndaki ölü faylar aktif oldu!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Sumud Filosu yüksek riskli bölgede
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinleniyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        Bir kadın cinayeti daha... Karnından vuruldu!
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        ABD'de federal hükümet resmen kapandı
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        Enflasyon ile faiz farkı işçiyi üzdü
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        "Dünyanın gözü Türkiye'de"
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri