        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır" | Dış Haberler

        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"

        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka hava sahasını ihlal ettiğini söylerken "Şunu yineleyeyim ki Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 19:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 19:22
        
        Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Rusya'nın insansız hava araçlarıyla Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka hava sahasını ihlal ettiğine değinerek, "Avrupa yanıt verirken zayıflık göstermemeli. Şunu yineleyeyim ki Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır." dedi.

        Macron, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde başkent Kopenhag'da düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirvenin girişinde konuştu.

        Macron, toplantının ana gündeminin Ukrayna'ya desteğin artırılması ve Rusya karşısında Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olduğunu, bu bağlamda Ukrayna'ya yardım yapan Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları ile finansal ve operasyonel açıdan yapılması gerekenlerin değerlendirileceğini söyledi.

        Avrupa'nın ortak borçlanma mekanizmaları aracılığıyla Ukrayna'ya finansal destek sağlama kararı aldığını hatırlatan Macron, bunun hem Kiev'in savunma kapasitesini artıracağını hem de Avrupa savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

        Öte yandan Macron, AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna lehine kullanmasına ilişkin ise uluslararası hukuka saygılı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

        Rusya'nın yasaklara rağmen hidrokarbon ticaretini sürdürmesini sağlayan "hayalet filoları" olduğunu belirten Macron, bu filoların Moskova'nın savaş bütçesinin yaklaşık yüzde 40'ını finanse ettiğini düşündüklerini ve bu şekilde işleyen 600 ila 1000 geminin olduğunu ileri sürerek, Avrupa'nın bu ticareti engellemeye yönelik adımlar attığını vurguladı.

        Son dönemde Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka'daki hava sahası ihlallerine değinen Macron, "bu saldırıların Avrupa'nın çok etkili erken uyarı sistemlerine ve ortak alanını korumak için işbirliğine ihtiyaç duyduğunu gösterdiğini" ifade etti.

        Macron, "Avrupa yanıt verirken zayıflık göstermemeli. Şunu yineleyeyim ki Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır." ifadelerini kullandı.

        Avrupa'nın ortak savunma programları, erken uyarı sistemleri, balistik kapasite ve anti-dron teknolojilerine yatırım yapması gerektiğini yineleyen Macron, "Avrupa kendi güvenlik garantisini oluşturmak zorunda. Bu, hem Ukrayna'ya yardım için hem de Avrupalıların gelecekteki güvenliği için şarttır." dedi.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

