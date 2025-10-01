"İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, son dönemde Rusya'nın insansız hava araçlarıyla Polonya, Romanya, Estonya ve Danimarka hava sahasını ihlal ettiğine değinerek, "Avrupa yanıt verirken zayıflık göstermemeli. Şunu yineleyeyim ki Avrupa hava sahasını ihlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır." dedi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Danimarka'nın ev sahipliğinde başkent Kopenhag'da düzenlenen güvenlik ve savunma konulu gayriresmi zirvenin girişinde konuştu.

Macron, toplantının ana gündeminin Ukrayna'ya desteğin artırılması ve Rusya karşısında Avrupa güvenliğinin güçlendirilmesi olduğunu, bu bağlamda Ukrayna'ya yardım yapan Gönüllüler Koalisyonu'nun çalışmaları ile finansal ve operasyonel açıdan yapılması gerekenlerin değerlendirileceğini söyledi.

Avrupa'nın ortak borçlanma mekanizmaları aracılığıyla Ukrayna'ya finansal destek sağlama kararı aldığını hatırlatan Macron, bunun hem Kiev'in savunma kapasitesini artıracağını hem de Avrupa savunma sanayisinin gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

Öte yandan Macron, AB'nin Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını Ukrayna lehine kullanmasına ilişkin ise uluslararası hukuka saygılı hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi.