MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetleri kapsamında, yardım talebinde bulunan 3'ü Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin Deniz Kuvvetleri tarafından karaya tahliye edildiğini bildirdi.

İsrail ablukasını kırarak insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşmasına yaklaşık 90 deniz mili kaldığı bildirildi.

Küresel Sumud Filosu'nun, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından, yolculuğa ilişkin paylaşım yapıldı.

Gazze'ye yaklaşık 90 deniz mili kaldığı belirtilen paylaşımda, yüksek risk bölgesinde yol alındığı kaydedildi.

İsrail'in "gözdağı taktikleriyle" geçen bir gecenin ardından yolculuğun sürdüğü bildirilen açıklamada, filodaki herkesin güvende olduğu bilgisi paylaşıldı.

Türk Kızılay, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na gıda ve ilaç desteği sağlamıştı.

Akdeniz’de, Girit, Kıbrıs ve Mısır üçgenindeki bölgede seyir halinde bulunan Küresel Sumud Filosu teknelerine Türkiye tarafından insani yardım ulaştırılmıştı.

Türk Kızılay ekibi, teknelere ulaşarak gıda ve ilaç yardımlarını teslim etmişti

Yardım çalışması havadan da görüntülenmişti.

Küresel Sumud Filosu

44 farklı ülkeden sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktor, avukat, gazeteci, sanatçı, siyasetçi ve aktivistlerden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor.

İsrail'in bir saldırısı olmaması halinde yarın sabah Gazze'ye ulaşması öngörülen filo, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü.

Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.