Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Yürek yakan detaylar... Mersin'de, bindiği asansörün zemine çakılması sonucu hayatını kaybeden bir çocuk annesi 27 yaşındaki Pelin Kıyga'nın ölümüyle ilgili olarak binanın asansörüyle ilgilenen eski firma yöneticisi ile yeni firma yöneticisi ve site yöneticisi gözaltına alındı. Kazadan bir süre önce site sakinlerinin apartmana ait WhatsApp grubunda, asansörde bir aydan uzun süredir arızalar yaşandığını gündeme getirdiği, sorunların devam etmesi nedeniyle yönetimin yeni bir firmayla bakım sözleşmesi yaptığı iddia edildi

Giriş: 02.10.2025 - 08:17 Güncelleme: 02.10.2025 - 08:57

