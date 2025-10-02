Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam

Çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye'de abonelik fiyatlarını artırdı.

Zamlar ile birlikte bireysel abonelik ücreti 59,99 TL'den 99 TL'ye yükseldi. Öğrenci paketi 32,99 TL'den 55 TL'ye, Duo paketi 79,99 TL'den 135 TL'ye, Aile paketi ise 99,99 TL'den 165 TL'ye yükseldi. Bu kararla abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 66 zam yapılmış oldu.

Zam kararına ek olarak şirket daha önce sunduğu 1 aylık ücretsiz deneme süresini kaldırdı. Artık yeni kullanıcılar abonelik öncesi platformu ücretsiz test etmeyecek, doğrudan abone olması gerekecek.

CEO'SU GÖREVDEN AYRILMIŞTI

Spotify'ın kurucusu ve CEO'su Daniel Ek, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 yılın ardından görevini bırakacağını duyurmuştu. 1 Ocak 2026 itibarıyla yönetim kurulu başkanlığına geçecek olan Ek'in yerine Spotify'ın eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström'un CEO'lar olarak görevi devralacağı belirtilmişti.

Karar sonrası Spotify hisseleri yüzde 4 değer kaybetmişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.