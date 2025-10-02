Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 11.220,22 %1,89
        DOLAR 41,6031 %0,15
        EURO 48,9150 %0,26
        GRAM ALTIN 5.180,91 %0,29
        FAİZ 39,24 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 63,43 %0,22
        BITCOIN 118.640,00 %0,89
        GBP/TRY 56,0857 %0,06
        EUR/USD 1,1735 %0,03
        BRENT 65,48 %0,20
        ÇEYREK ALTIN 8.470,79 %0,29
        Haberler Ekonomi Teknoloji Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam - Teknoloji Haberleri

        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam

        Çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye'de abonelik fiyatlarına zam yaptığını açıkladı. Spotify, ayrıca 1 aylık ücretsiz deneme süresini de kaldırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 09:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye'de abonelik fiyatlarını artırdı.

        Zamlar ile birlikte bireysel abonelik ücreti 59,99 TL'den 99 TL'ye yükseldi. Öğrenci paketi 32,99 TL'den 55 TL'ye, Duo paketi 79,99 TL'den 135 TL'ye, Aile paketi ise 99,99 TL'den 165 TL'ye yükseldi. Bu kararla abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 66 zam yapılmış oldu.

        Zam kararına ek olarak şirket daha önce sunduğu 1 aylık ücretsiz deneme süresini kaldırdı. Artık yeni kullanıcılar abonelik öncesi platformu ücretsiz test etmeyecek, doğrudan abone olması gerekecek.

        CEO'SU GÖREVDEN AYRILMIŞTI

        Spotify'ın kurucusu ve CEO'su Daniel Ek, geçtiğimiz günlerde yaklaşık 20 yılın ardından görevini bırakacağını duyurmuştu. 1 Ocak 2026 itibarıyla yönetim kurulu başkanlığına geçecek olan Ek'in yerine Spotify'ın eş başkanları Alex Norström ve Gustav Söderström'un CEO'lar olarak görevi devralacağı belirtilmişti.

        Karar sonrası Spotify hisseleri yüzde 4 değer kaybetmişti.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        İşten ayrılırken borçlu çıkmayın
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        Serveti 500 milyar doları gören ilk kişi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı