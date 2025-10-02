"Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek. Bir gün gelecek bunlarla aynı karenin, aynı binanın içinde olmamak için bütün insanlık yarışacak" açıklamasında bulundu
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek. Bir gün gelecek bunlarla aynı karenin, aynı binanın içinde olmamak için bütün insanlık yarışacak" ifadelerini kullandı.
İsrail'in Küresel Sumud Filosuna saldırısına değinen Kurtulmuş, "Uluslararası hukuka, insancıl hukuka aykırı barbarca saldırıları TBMM olarak sonuna kadar kınıyoruz" ifadelerini kullandı