"Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek" TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek. Bir gün gelecek bunlarla aynı karenin, aynı binanın içinde olmamak için bütün insanlık yarışacak" açıklamasında bulundu

