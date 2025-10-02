Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!

İstanbul'da olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi'nde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Caddesi'nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği olan kişiye, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi.

POLİS YELEKLİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı. Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olup olmadığı araştırıldı. Olay yerinde bulunan 12 boş kovan incelenmek üzere alındı.

ARAÇTAN İNDİRİLİP İNFAZ ETTİLER

Yapılan çalışmalarla hayatını kaybeden kişinin polis olmadığı ve maktulün 22 yaşındaki Servet Şahin olduğu belirlendi. Üzerinde ayrıca çelik yelek bulunan Şahin’in kafasına aldığı kurşunla hayatını kaybettiği öğrenildi. Çalışmalarda, Şahin’in bir araçtan indirildikten sonra araçtaki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığı izlere ulaşıldı.

ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

Olayın ardından çalışmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Tespit edilen araç, Eyüpsultan'da terk edilmiş ve yakılmış halde bulundu. Araçta yapılan incelemelerde uzun namlulu bir silah, boş kovanlar ve sahte plaka çıktı.