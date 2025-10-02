Habertürk
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!

        İstanbul'da, önceki gece üzerinde polis yeleği olan ve silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden kişinin 22 yaşındaki Servet Şahin olduğu saptandı. Olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları araç ise Eyüpsultan'da yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatılırken, cinayetten önce, polis yelekli 4 kişinin, 16 milyon liralık gasp olayını gerçekleştirdiği bilgisi soruşturmanın seyrini derinleştirdi. Gasp çetesinin bu cinayetle bağlantısının olup olmadığı incelemeye alındı

        Giriş: 02.10.2025 - 13:59 Güncelleme: 02.10.2025 - 13:59
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        İstanbul'da olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi'nde önceki gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, İstanbul Caddesi'nde yürüyen ve üzerinde polis yeleği olan kişiye, henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırı düzenledi.

        POLİS YELEKLİ KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, saldırıya uğrayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise detaylı çalışma yaptı. Üzerinde polis yeleği olan ve yanında silah bulunduğu tespit edilen bu kişinin polis olup olmadığı araştırıldı. Olay yerinde bulunan 12 boş kovan incelenmek üzere alındı.

        ARAÇTAN İNDİRİLİP İNFAZ ETTİLER

        Yapılan çalışmalarla hayatını kaybeden kişinin polis olmadığı ve maktulün 22 yaşındaki Servet Şahin olduğu belirlendi. Üzerinde ayrıca çelik yelek bulunan Şahin’in kafasına aldığı kurşunla hayatını kaybettiği öğrenildi. Çalışmalarda, Şahin’in bir araçtan indirildikten sonra araçtaki kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradığı izlere ulaşıldı.

        ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

        Olayın ardından çalışmayı derinleştiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Tespit edilen araç, Eyüpsultan'da terk edilmiş ve yakılmış halde bulundu. Araçta yapılan incelemelerde uzun namlulu bir silah, boş kovanlar ve sahte plaka çıktı.

        GASP ÇETESİ Mİ?

        Tüm bunlar yaşanırken polise başvuran bir kişi, gasp edildiğini iddia ederek şikayette bulundu. Verdiği ifadede, yurt dışından kendisine getirilen ve yaklaşık 16 milyon TL değerindeki 1.5 kilo altın ve 150 bin İsviçre Frangı'nı teslim aldıktan sonra dönüş yolunda, ellerinde silah bulunan polis yelekli 4 kişi tarafından parasının zorla alındığını söyledi.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Bu iddia üzerine soruşturma derinleştirildi. Polis, cinayeti işleyen şüphelilerin, gasp olayını gerçekleştiren kişilerle aynı kişi olup olmadığını da araştırmaya başladı.

