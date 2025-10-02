Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacağını açıkladı, tepkiler yükseldi

Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein, ilk kalıcı fiziksel mağazalarını açmak için Fransa'yı tercih etti.

Öncelikle Paris'te mağaza açacak olan Shein ardından Dijon, Reims, Grenoble, Angers ve Limoges kentlerindeki beş mağaza daha açmayı planlıyor. Yeni mağazalar, perakende gayrimenkul grubu Societe des Grands Magasins (SGM) ile yapılan ortaklıkla Kasım ayında açılacak. Shein, Perşembe günü BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın etkili küresel moda pazarının kendi fiziksel mağazaları için "doğal bir tercih" olduğunu söyledi. Shein, yaptığı açıklamada ayrıca satış noktalarının Fransa'da yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, işbirliğinin ülkedeki şehir merkezleri ve mağazaları canlandırmayı amaçladığını söyledi. Ancak bu hamle, Fransız firmaların eleştirilerine yol açtı.

12 euroya elbise, 20 euroya kot pantolonlar satan Shein, Fransa'da diğer perakendeciler ve politikacıların baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bazı politikacılar, Shein'in reklam yapmasını yasaklayacak bir yasa tasarısını da desteklediklerini duyurdu.