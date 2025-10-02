Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.180,04 %-0,36
        DOLAR 41,6030 %0,15
        EURO 48,9993 %0,44
        GRAM ALTIN 5.176,62 %0,20
        FAİZ 39,17 %-0,18
        GÜMÜŞ GRAM 63,56 %0,44
        BITCOIN 118.682,00 %0,93
        GBP/TRY 56,1600 %0,19
        EUR/USD 1,1752 %0,17
        BRENT 65,38 %0,05
        ÇEYREK ALTIN 8.463,78 %0,20
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacağını açıkladı, tepkiler yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacağını açıkladı, tepkiler yükseldi

        Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein, Fransa'da ilk kalıcı mağazalarını açıyor. Uygun fiyatları ürünleri ile kısa sürede yükselen Çinli firmanın Paris'te ilk kalıcı mağazasını açması, ülkedeki Fransız giyim markalarının tepkisini çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 11:42 Güncelleme: 02.10.2025 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çinli e-ticaret devi Fransa'da ilk mağazasını açacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çin'de kurulan ve giyim üzerine yoğunlaşan e-ticaret şirketi Shein, ilk kalıcı fiziksel mağazalarını açmak için Fransa'yı tercih etti.

        Öncelikle Paris'te mağaza açacak olan Shein ardından Dijon, Reims, Grenoble, Angers ve Limoges kentlerindeki beş mağaza daha açmayı planlıyor. Yeni mağazalar, perakende gayrimenkul grubu Societe des Grands Magasins (SGM) ile yapılan ortaklıkla Kasım ayında açılacak. Shein, Perşembe günü BBC'ye yaptığı açıklamada, Fransa'nın etkili küresel moda pazarının kendi fiziksel mağazaları için "doğal bir tercih" olduğunu söyledi. Shein, yaptığı açıklamada ayrıca satış noktalarının Fransa'da yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, işbirliğinin ülkedeki şehir merkezleri ve mağazaları canlandırmayı amaçladığını söyledi. Ancak bu hamle, Fransız firmaların eleştirilerine yol açtı.

        REKLAM

        12 euroya elbise, 20 euroya kot pantolonlar satan Shein, Fransa'da diğer perakendeciler ve politikacıların baskısıyla karşı karşıya kaldı. Bazı politikacılar, Shein'in reklam yapmasını yasaklayacak bir yasa tasarısını da desteklediklerini duyurdu.

        Moda perakende derneği Fédération Francaise du Pret-a-Porter'ın Başkanı Yann Rivoallan yaptığı açıklamada "Paris Belediye Binası önünde, onlarca Fransız markasını yok ettikten sonra pazarımızı daha da büyük oranda tek kullanımlık ürünlerle doldurmayı hedefleyen yeni Shein mega mağazası açılıyor" diyerek karara tepkisini gösterdi.

        Shein piyasaya sürüldüğünde Fransız moda firmaları Zara ve H&M ile rekabette zorlanıyordu. Ancak Shein özellikle yüksek indirimleri ile ekonomik sıkıntı çeken tüketicileri kendine çekerek kısa sürede sektörde öne çıktı. Jennyfer ve NafNaf gibi bazı Fransız hızlı moda şirketleri ise bu yılın başlarında iflas sürecine girdi.

        Bir değişiklik olmazsa Shein'in ilk mağazasını Kasım ayında açması bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Yardıma giden genç 3 tonun altında kaldı!
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Kazada burnu kopma noktasına gelmişti!
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Karadeniz'in nemindeki sinsi tehlike! "Çiftçi akciğeri" kronikleşebilir
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Asansör dehşetinde 3 gözaltı! Bağıra bağıra gelen ölüm!
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        Spotify Türkiye'den abonelik ücretlerine zam
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        "Fenerbahçe dikkat edilmesi gereken bir takım!"
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        İkinci el Z kuşağı için neden çekici?
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!