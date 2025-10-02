İtalya'da protestolar başladı: Sendikalar Filistin için genel greve gidiyor

İsrail'in insanlık dramı yarattığı ve abluka altına aldığı Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun müdahalesine uğradı. Müdahalenin ardından birçok ülke İsrail'i kınarken, İtalya'nın en büyük sendikasından 'genel grev' çağrısı geldi.

İtalya'nın en büyük işçi sendikası olan USB, "Her şeyi engellemenin zamanı geldi" açıklamasıyla genel greve gidileceğini duyurdu. Ülkenin bir diğer büyük sendikası CGIL de yarın genel greve gidecek:

"İtalyan vatandaşlarını taşıyan gemilere yönelik saldırı son derece vahim bir gerçeği temsil etmektedir. Hükümetin onları terk etmiş olması ciddi bir durumdur"

