Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu İstanbul: Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yağış var. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 06:34 Güncelleme: 02.10.2025 - 07:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 25, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        EDİRNE: 20, Çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

        A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

        BURDUR: 26, Parçalı ve az bulutlu

        HATAY: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        REKLAM

        ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        RİZE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        ŞANLIURFA: 31, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN: 28, Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Karabağ'dan Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Fenerbahçe Beko'dan EuroLeague'e harika başlangıç!
        Ayşe Barım'a tahliye
        Ayşe Barım'a tahliye
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!