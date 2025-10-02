Marmara için fırtına uyarısı! İllerimizde hava durumu
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek. Marmara'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yağış var. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Hatay, Sinop, Tokat, Artvin çevreleri ile Antalya’nın doğu kıyı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE
Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 21, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR: 26, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 25, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 24, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 21, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
EDİRNE: 20, Çok bulutlu öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR: 23, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 24, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 32, Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kıyı ilçeleri sağanak yağışlı
BURDUR: 26, Parçalı ve az bulutlu
HATAY: 29, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 23, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 22, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 19, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK: 22, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 23, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
RİZE: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM: 20, Parçalı ve çok bulutlu
KARS: 15, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA: 24, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA: 31, Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR: 30, Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu
MARDİN: 28, Parçalı ve az bulutlu
SİİRT: 29, Parçalı ve az bulutlu