        Ayşe Barım tahliye edildi - Magazin haberleri

        Ayşe Barım tahliye edildi

        Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla yargılanan menajer Ayşe Barım, tahliye edilerek cezaevinden çıktı

        Giriş: 01.10.2025 - 22:06 Güncelleme: 01.10.2025 - 22:11
        Ayşe Barım'a tahliye
        Taksim'deki Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla menajer Ayşe Barım'ın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçundan 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 2'nci duruşması görüldü.

        Mahkemede Halit Ergenç, Zafer Algöz, Rıza Kocaoğlu, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür ve Nejat İşler gibi ünlü oyuncular tanık olarak ifade verdi.

        Hâkim, Barım'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Sağlık sorunları nedeniyle Barım'a tedavi amacıyla ev hapsi uygulanacak ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

        Kararın cezaevine bildirilmesinin ardından resmi işlemleri tamamlanan Ayşe Barım, akşam saatlerinde tahliye edildi. Cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ile görüşen Barım, daha sonra kendisini karşılamaya gelen araç ile evine gitti.

