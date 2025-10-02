Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail'in barışa tahammülü yok. Sumud Filosu İsrail'in katliamcı yüzünü bir kez daha göstermiştir." dedi. Erdoğan ayrıca, "Yetkili birimlerimiz gelişmeleri takip etmekte, vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için tedbirleri almaktadır. Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındayız. Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 14:27 Güncelleme: 02.10.2025 - 15:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "Sözlerimin hemen başında Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek isteyen Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail'in barışa tahammülü yok. Sumud Filosu İsrail'in katliamcı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

        Yetkili birimlerimiz gelişmeleri takip etmekte, vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için tedbirleri almaktadır. Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındayız. Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız.

        REKLAM

        Bu yolculukta rotamızı tayin ve tespit eden hep aziz milletimiz olmuştur. Milletimizin beklentisi neyse yüzümüzü hep oraya döndük. Hepimiz aynı zamanda bu aziz milletin hizmetkarlarıyız.

        AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimizle ilgili ahkam kesenler bizi hiçbir zaman anlamadılar. Bizi anlamak yerine kendileriyle karıştırdılar ve her defasında yanıldılar. Partimizin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. Ama AK Parti'ye şaşı bakanlarda hala hiçbir değişim emaresi göremiyoruz.

        Hatalarından ders alıp kendilerine çeki düzen vermek yerine hiçbir şey olmamış gibi operasyonlarına devam ediyorlar. AK Parti olarak biz bir dava ve kadro hareketiyiz. Bizi bir araya getiren çıkarlarımız değil değerlerimizdir. Davamıza olan sadakatimizdir. Milletimize olan hizmet sevdamızdır. Kuruluşundan beri bu harekete yüreğini koyan herkese teşekkür ediyorum. Hep söyledim bugün yine söylüyorum. Türkiye'de hizmetin adresi AK Parti ve Cumhur İttifakı'dır.

        Meclis'teki atmosfer umut verici, liderlerle çok samimi sohbet gerçekleştirdik. Ama CHP millete ayıp etmiştir. CHP, Meclis açılışından firar etti. Ana muhalefet partisinin, daha ilk gününde uyduruk bir bahane üreterek Meclis'i kırıp kaçması, zihniyetlerinin görülmesini sağlamıştır.

        CHP en büyük saygısızlığı bize değil, bizden daha ziyade milli iradeye ve Gazi Meclis'e karşı sergilemiştir. Bunların siyaset yapma tarzı maalesef işte böyledir. Kantin solculuğu havasından bir türlü çıkamıyorlar. Son seçimlerde el değiştiren birçok belediye şimdiden dökülmeye başladı. Ortada harcanan milyarlar var ancak hizmet yok. Daha çöpleri bile toplayamıyorlar. "

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hissedilen deprem!
        İstanbul'da hissedilen deprem!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Önce 16 milyon TL'lik gasp sonra araçtan indirip infaz!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        'Anneme mesaj atma' cinayeti! Sokakta defalarca bıçakladı!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        İhracatta eylül rekoru
        İhracatta eylül rekoru
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Ayşe Barım'ın tahliyesine itiraz
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!