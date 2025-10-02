Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Sözlerimin hemen başında Gazze'de çocukların açlıktan öldüğü barbarlığa dikkat çekmek isteyen Sumud Filosu'na yönelik haydutluğu lanetliyorum. İsrail'in barışa tahammülü yok. Sumud Filosu İsrail'in katliamcı yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Yetkili birimlerimiz gelişmeleri takip etmekte, vatandaşlarımızın kılına zarar gelmemesi için tedbirleri almaktadır. Sumud Filosu'ndaki tüm umut yolcularının yanındayız. Filistinli kardeşlerimizi sahipsiz bırakmayacağız.

Bu yolculukta rotamızı tayin ve tespit eden hep aziz milletimiz olmuştur. Milletimizin beklentisi neyse yüzümüzü hep oraya döndük. Hepimiz aynı zamanda bu aziz milletin hizmetkarlarıyız.

AK Parti'nin nasıl bir hareket olduğunu bilmeden partimizle ilgili ahkam kesenler bizi hiçbir zaman anlamadılar. Bizi anlamak yerine kendileriyle karıştırdılar ve her defasında yanıldılar. Partimizin kuruluşunun üzerinden 24 yıldan fazla zaman geçti. Ama AK Parti'ye şaşı bakanlarda hala hiçbir değişim emaresi göremiyoruz.