        Haberler Gündem İstanbul deprem: İstanbul'da, saat: 14.55'te hissedilen deprem oldu | SON DAKİKA

        Marmara'da, Marmara açıklarında 5.0 büyüklüğünde korkutan deprem!

        İstanbul'da, saat: 14.55'te tüm ilçelerinde hissedilen ve 15 saniye kadar süren bir deprem oldu. Depremin, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 5 büyüklüğünde olduğu AFAD tarafından duyuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. İstanbul Valiliği de, "Şehir genelinde incelemelere başlanmıştır" açıklamasında bulundu

        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 14:56 Güncelleme: 02.10.2025 - 15:37
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da deprem yine yürekleri ağıza getirdi. İstanbul'un tüm ilçelerinde saat: 14.55 sıralarında, 15 saniye kadar hissedilen bir deprem yaşandı.

        YERİN 6.7 KM DERİNLİĞİNDE YAŞANDI

        AFAD, depremin Marmara Denizi açıklarında Marmaraereğlisi'nde olduğunu belirterek, depremin büyüklüğünü 5 olarak ifade etti. Deprem, yerin 6.7 km derinliğinde yaşandı.

        YERLİKAYA: SAHA TARAMASINA BAŞLANDI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremin ardından yaptığı açıklamada, "İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" dedi. İstanbul Valiliği de, "Şehir genelinde incelemelere başlanmıştır" açıklamasında bulundu.

        "TETİKLEMESİNDEN SÖZ ETMEK DOĞRU DEĞİL"

        Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Marmara'nın normal deprem aktivitelerinden birini yaşadık. Orta Marmara Fayı'nın doğu kesimi henüz kırılmadı. Bu bölge 7'ye kadar deprem üretebilir. 5 büyüklüğündeki bir depremin tetikleme etkisinden ise söz etmek doğru değil.

        "BU DEPREMLER UYARMA BAKIMINDAN ÖNEMLİ"

        Ama bu tür depremler uyarmak bakımından bir anlam ifade ediyor. Marmara'yı sadece Orta Marmara olarak bügün deprem olan bölgeyi deprem kaynağı olarak görmek doğru değil. Güneyde de var fay hatları. Marmara'yı bütüncül değerlendirip depreme hazırlamak gerekiyor" dedi.

        Prof. Dr. Şener Üşemezsoy, Habertürk TV'ye depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

