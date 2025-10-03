Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarım BAĞ-KUR’lularıyla ilgili önemli bir genelge yayımladı. Genelge şehirde yaşayıp köyde tarım arazisi dolayısıyla ziraat odalarına kayıt yaptırandan, oda kaydı olduğu halde BAĞ-KUR sigortası yaptıramamış olanlara kadar geniş bir kesimi ilgilendiriyor.

Tarımsal faaliyetleri dolayısıyla ziraat odasına kayıt yaptıranların faaliyete başlama işleminin 30 gün içinde, sonlandırma işleminin de 10 gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor. Yükümlülüğün süresinde yerine getirilmemesi halinde idari para cezası uygulanıyor.

Ocak ayında çıkan kanunla başlama ve sonlandırmaya ilişkin bildirimlerini yapmamış olanlara 6 ay içinde bildirim yapmaları halinde para cezası uygulanmaması öngörüldü. Altı aylık süre 15 Temmuz 2025 tarihinde sona erdi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, söz konusu kanun değişikliği kapsamında 15 Temmuz 2025 tarihine kadar tüm ziraat odalarından üyelik kayıtlarını elektronik ortamda topladı. SGK genelgede, toplanan oda üyelik kayıtları dolayısıyla tarım BAĞ-KUR’lusu sayılan kişilerin sigortalılıklarının başlaması ve sonlandırılmasına ilişkin düzenleme yaptı.

Buna göre, ziraat odalarından toplu alınan kayıtlara istinaden tarım BAĞ-KUR sigortalısı olması gereken kişilerin sigortalılıkları 15 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla başlatılacak. Bu kişiler arasında, söz konusu kayıtlara ilişkin daha önce "Sigortalılık muafiyet belgesi" almış olanlar varsa, bu kişilerin sigortaları iptal edilecek. Sigortalılık muafiyet belgesi, tarımsal faaliyet için yapılan masraflar düşüldükten sonra kalan aylık net kazanç tutarı asgari ücretin altında kalanlara veriliyor. BİR YILLIK SÜRE Sigortalılık muafiyet belgesi bulunanların BAĞ-KUR prim borcuyla karşılaşmamak için sigortalılık muafiyet belgesini en geç 16 Temmuz 2026 tarihine kadar SGK'ya sunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar belge sunanların sigortaları 15 Temmuz 2025 tarihinden geçerli olmak üzere sona erdirilecek. Başka faaliyetleri dolayısıyla zorunlu sigortalı olan kişilerin de varsa sigortalılık muafiyet belgesini SGK'ya sunması gerekiyor. Aksi takdirde bu kişilerin zorunlu sigortaları bittiğinde otomatikman tarım BAĞ-KUR sigortası başlayacak. 65 YAŞINDAN BÜYÜKLER SİGORTANIN İPTALİNİ TALEP EDEBİLİR SGK'nın ziraat odalarından aldığı kayıtlara istinaden sigortası başlatılan kişilerden 15 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 65 yaşını doldurmuş olanlar, bu durumu gerekçe göstererek sigortalılıklarının iptalini isteyebilecekler. Bunun için yine 16 Temmuz 2026 tarihine kadar SGK'ya başvurarak talepte bulunmaları gerekecek.