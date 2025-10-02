Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Legia Varşova: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Legia Varşova: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi'nin açılış haftasında Samsunspor, konuk olduğu Polonya ekibi Legia Varşova ile 1-0 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren gol; 10. dakikada Anthony Musaba'dan geldi. Samsunspor organizasyonun ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 23:52 Güncelleme: 02.10.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor'dan Avrupa'ya harika başlangıç!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında Samsunspor, Polonya'nın Legia Varşova'nın takımına konuk oldu. Temsilcimiz, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

        Temsilcimiz, maçın 10. dakikasında öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında yaklaşık 40 metre top süren Musaba, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'ın elleri arasından ağlarla buluştu: 1-0.

        İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve Samsunspor maçtan tek golle galip ayrıldı.

        Bu sonuçla birlikte temsilcimiz organizasyona 3 puanla başladı.

        Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        4. dakikada ani gelişen atakta Musaba, sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.

        REKLAM

        5. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Colak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.

        10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında yaklaşık 40 metre top süren Musaba, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'ın elleri arasından ağlarla buluştu. 1-0

        Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamlardı.

        İKİNCİ YARI BİRAZDAN...

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Dışişleri: Vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmekte
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Sumud Türkiye Delegasyonu: 48 Türk aktivist alıkonuldu
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Evlerinin önünde silahlı saldırıya uğradılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağına inanmak imkansız
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu sihri!
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Bu kez boşandılar
        Bu kez boşandılar
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        İspanyol yıldızla bir araya geldi
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak