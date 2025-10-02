Legia Varşova: 0 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Konferans Ligi'nin açılış haftasında Samsunspor, konuk olduğu Polonya ekibi Legia Varşova ile 1-0 mağlup etti. Temsilcimize galibiyeti getiren gol; 10. dakikada Anthony Musaba'dan geldi. Samsunspor organizasyonun ilk haftasında 3 puanı hanesine yazdırdı.
İkinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve Samsunspor maçtan tek golle galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz organizasyona 3 puanla başladı.
Karadeniz ekibi, Konferans Ligi'nin bir sonraki haftasında Dinamo Kiev'i konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
4. dakikada ani gelişen atakta Musaba, sol çaprazdan ceza sahası içine girer girmez yerden sert vurdu, top kale direğinin dibinden auta çıktı.
5. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Colak'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara takıldı.
10. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Mouandilmadji'nin pasında yaklaşık 40 metre top süren Musaba, ceza sahası içine girer girmez sert vurdu, meşin yuvarlak kaleci Tobiasz'ın elleri arasından ağlarla buluştu. 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısını Samsunspor 1-0 önde tamamlardı.