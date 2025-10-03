Son 5 yılda altın mevduatı en çok yükselen il Rize oldu

Bir yandan jeopolitik gerginlik, bir yandan global merkez bankalarının faiz indirim süreci ve üçüncü etken olarak başta Çin ve Rusya olmak üzere merkez bankalarının rezerv olarak altın tutmaya başlamaları altın fiyatlarını uçurdu.

Son 5 yılda altın ons bazında yüzde 103 artarak 3 bin 895 dolar ve Türk Lirası bazında (gram altın) yüzde bin yükselerek 5 bin 177 liraya tırmandı. Tabii ki bu durumdan da en çok altın yatırımcıları kazandı. Altın yatırımcıları altını fiziki olarak alıp saklayabildiği gibi son dönemlerde altın mevduatı hem kolay hem güvenli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Fiziki olarak kim ne aldı ve ne kazandı bilinmez ama altın mevduatı rakamları bu süreçten kazananları ortaya çıkarıyor.

REKLAM

ALTIN MEVDUATI 2.1 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Peki kim bu kazananlar? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) istatistiklerine göre Türkiye'de altın mevduatı şu anda 2 trilyon 114 milyar liraya yükselmiş durumda. Bunun 1.9 trilyon lirası da gerçek kişilerde bulunuyor. Geri kalan 179 milyar liralık kısım şirketlere ait. Türkiye'deki toplam altın mevduatı bu emtianın jet hızıyla yükselmeye başladığı 2020 yılı haziran ayında sadece 165 milyar liraydı. O günden sonra tabii ki fiyat artışının da etkisi ile altın mevduatı katlanarak büyüdü ve yüzde bin 180 tırmandı. Gram altının aynı dönemde yüzde bin yükseldiğini göz önüne alırsak toplamda 5 yılda yatırımcıların ilgisi ile bu kazancın üstüne yeni yatırımlarla yüzde 180 daha fazla bir artış göze çarpıyor.