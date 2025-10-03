7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçı ile sanatın kalbi Türkiye’nin dört bir yanında atacak

Türkiye, kültür ve sanat hayatında yeni bir dönemin kapılarını araladı.

2025-2026 Kültür-Sanat Sezonu “Sanat Her Yerde” vizyonuyla başladı.

7 bin etkinlik ve 45 bin sanatçının buluşturacağı yeni sezonda, sanatın kalbi Türkiye’nin dört bir yanında atacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunu İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde tanıttı.

Yeni sezonu “Sanat Her Yerde” vizyonuyla açtıklarını belirten Ersoy, “Türkiye’nin dört bir yanında sahnelerimiz yükselecek, sergilerimiz açılacak, konserlerimiz yankılanacak” dedi.

MİLYONLARI SANATIN BÜYÜSÜYLE BULUŞTURACAĞIZ

Yeni sezonun yalnızca bir sanat takvimi olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda yükselen kültür vizyonunun en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, AKM'nin 2,5 milyon sanatseveri ağırladığına ve sadece geçtiğimiz yıl 2 bin 390 etkinlik yapıldığına dikkat çekti. Ersoy, "AKM, İstanbul'un merkezinde kültür ve sanat dendiğinde akla gelen ilk adres olmuştur" dedi.

Ankara’daki CSO Ada’nın ise geçtiğimiz sanat yılında 300 bine yakın izleyiciyi ağırladığını belirten Ersoy, 30 yıl boyunca atıl kalan yapının artık “sorunlarla değil, sanatla anılan” bir mekâna dönüştüğünü ifade etti.

Yeni sezonda da AKM ve CSO Ada'nın Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin lokomotif mekânları olacağını dile getiren Ersoy, sahnelerden sergilere, konserlerden festivallere uzanan binlerce etkinlikle milyonları sanatın büyüsüyle buluşturacaklarını söyledi. KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜNE DÖNÜŞTÜ Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin başlangıcından bugüne gösterdiği gelişime dikkat çeken Ersoy, "Çok rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki, Türkiye Kültür Yolu Festivali, kendi alanında dünyanın en büyüğü olma özelliğini kazanmış durumda" ifadelerini kullandı. Bu yıl 8 ay sürecek festival kapsamında 20 şehirde, binden fazla mekânda 45 bin sanatçının katılımıyla 7 bine yakın etkinlik düzenleneceğini belirten Ersoy, 2026 yılında festivalin 26 şehre, 2027'de ise 32 şehre ulaşacağını söyledi. Festival takvimine gelecek yıl Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya'nın da ekleneceğini vurgulayan Ersoy, 2027 yılında ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın festival programına dahil olacağını kaydetti. Bakan Ersoy, "Bir Anadolu Şenliği" ile "Yaşayan Miras Şölenleri"nin de Türkiye'nin dört bir yanında devam edeceğini sözlerine ekledi.

TİYATRODA TARİHİ REKOR, OPERA VE BALEDE YENİ ZİRVE Devlet Tiyatrolarının 2024 yılında sahne sayısını 59'a çıkardığını ve 75 yıllık rekorları aşarak 2 milyon 269 binden fazla seyirciye ulaştığını hatırlatan Ersoy, yeni sezonda 64 sahneyle perdelerin açılacağını, sezon sonunda bu sayının 70'e çıkarılacağını açıkladı. Devlet Opera ve Balesinin 2024-2025 sanat sezonunda 1.200'den fazla temsil ve 703 bin seyirciye ulaştığını vurgulayan Ersoy, "Fındık Kıran için sahnelenen 52 temsilin her birinde sadece 45 saniye içinde biletler tükendi!" diyerek büyük ilgiye işaret etti. ÇARŞAMBA GÜNLERİ SİNEMA BİLETİ 120 LİRA Yeni sezonun en dikkat çekici adımlarından biri de sinemaya geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıl sonuna kadar Çarşamba günlerinin "Sinema Günü" ilan edildiğini açıkladı. Kampanyaya katılan tüm salonlarda, filmlerin bu günden itibaren yalnızca 120 lira olacağını dile getiren Ersoy, böylece geçtiğimiz haftalarda salonları dolduran yoğun ilginin kalıcı hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi. TİYATROLARDA YENİ OYUNLAR Devlet Tiyatrolarının bu sezon sadece seyirci rekorlarıyla değil, yerli ve millî eserlerle repertuvarını güçlendirdiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kerbela, Rembetiko Efsanesi, Dracula: Bir Dehşet Anatomisi, Anna Karenina gibi oyunlar sahneleyen Devlet Tiyatroları yeni sezonda ise Faust, Büyük Romulus, Ölü Çanlar, Gümüş Patenler gibi prestijli oyunları tiyatroseverlerle buluşturacağız." Ersoy, Vagon Sahne ve Kamyon Sahne projeleriyle de tiyatroyu Anadolu'nun her köşesine taşıyacaklarını söyledi. OPERA VE BALE ANADOLU YOLLARINDA Devlet Opera ve Balesinin "Opera ve Bale Her Yerde" mottosuyla başlattığı Anadolu Opera ve Bale Festivali'ne de değinen Bakan Ersoy, konuşmasında festivalin 2026'da ikinci kez düzenleneceğini ifade etti. Bakan Ersoy, "Festivalimizin ilk durağı Bayburt olacak ardından da Çemişgezek ile festival yolculuğumuza devam edeceğiz" dedi. ATLAS SİNEMASI VE JAMES CAMERON SERGİSİ İstanbul'un sembollerinden Atlas Sinemasına da konuşmasında yer veren Ersoy, bu mekânın küçük bir restorasyonla değil, adeta küllerinden doğarak yeniden sinema ve sanatın buluşma noktası haline getirildiğini kaydetti. Ersoy şunları söyledi: "Atlas Sinema Müzesi adıyla hizmet veren sinemamız sadece filmlere ve etkinliklere değil dünya çapında organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. Müzemizde şu anda Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen James Cameron Sanatı sergisini görebilirsiniz. Dünyaca ünlü yönetmen James Cameron'ın sanat yolculuğuna tanıklık edebileceğiniz bu sergi 6 ay süreyle sinema ve sanatseverleri ağırlayacak."

SİNEMA VE DİZİLER DÜNYADA YÜKSELİYOR Bakan Ersoy, sinema sektöründe sağlanan destekleri aktararak "2005'te 16 milyon lira olan destekler 2025'te 470 milyon liraya ulaştı" dedi. Ersoy, Türkiye Sinema Festivali'nin 780 bin seyirciyle Eylül ayı rekorunu kırdığını ifade etti. Türk dizilerinin 170'ten fazla ülkede 1 milyardan fazla seyirciye ulaştığını söyleyen Bakan Ersoy, Antalya ve İstanbul'u anlatan iki mini dizinin 1,5 milyardan fazla görüntülenme elde ettiğini açıkladı. KÜTÜPHANELERDEN RAMİ'YE DÜNYA ÇAPINDA BAŞARI Bakan Ersoy, 2002'de 12,5 milyon olan kitap sayısının bugün yüzde 100'den fazla artarak 26 milyona yaklaştığını belirtti ve kütüphane üye sayısının ise 7,6 milyona ulaştığını sözlerine ekledi. Ersoy, Rami Kütüphanesi'nin de 2,5 yılda 7 milyon ziyaretçiyi ağırladığını ve dünyaca ünlü Ağa Han ödüllerinde finalist olduğunu söyledi. Kültür sanat alanında 40 yıldır çözülemeyen telif sorununu da geçtiğimiz Mart ayında imzaladıkları "Müzik Lisansına İlişkin İş Birliği Protokolü" ile çözüme kavuşturduklarını hatırlatan Ersoy, "Bu adım neticesinde müzik meslek birliklerinin telif gelirleri yüzde 343 artarak 2 milyar 200 milyon lirayı aştı" dedi.