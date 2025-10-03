Habertürk
        Antalya haberleri: 10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu

        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!

        Antalya'da, 10 gün önce cezaevinden çıkan 38 yaşındaki Derya Kazmacı, arkadaşının evinde ölü bulundu. Kazmacı'nın kaldığı odada, enjektör ve uyuşturucu madde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2025 - 13:33 Güncelleme: 03.10.2025 - 13:50
        10 gün önce cezaevinden çıktı! Arkadaşının evinde ölü bulundu!
        Antalya'da acı olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi.

        YÜZÜSTÜ YERDE HAREKETSİZ BULUNDU

        Bir mağazada bekçilik yapan Rüstem O., sabah eve geldiğinde, yanında kalan Derya Kazmacı'yı (38) yerde yüzüstü hareketsiz halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre ihbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Kazmacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

        Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması üzerine olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından Kazmacı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        ENJEKTÖR VE UYUŞTURUCU BULUNDU

        Kazmacı'nın cesedinin olduğu yerde, enjektör ve uyuşturucu madde olduğu görüldü. Ekipler, bulunan malzemeleri delil torbasına koydu.

        Derya Kazmacı'nın 10 gün önce cezaevinden çıktığı, kalacak yeri olmadığı için arkadaşı Rüstem O.'nun evinde kaldığı öğrenildi.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
