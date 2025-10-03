Habertürk
        Adana haberleri: Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!

        Adana'da, 24 yaşındaki Ferdi Şenol'un, tartıştığı 63 yaşındaki Abidin Taktaş'ı tabancayla öldürüp, 3 kişiyi yaraladığı kavganın, "Saygısızlık" söylentisinin mahallede yayılması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. İfadesinde, "Ben kimseye saygısızlık yapmadım. Bana ve aileme küfrettiler. Tepki gösterince Salih beni dövdü. 112'yi arayıp yardım istedim" diyen şüpheli Şenol, tutuklandı

        Giriş: 03.10.2025 - 11:44 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:44
        Babayı öldürdü, oğlunu ağır yaraladı... 'Saygısızlık' cinayeti!
        Adana'da olay, önceki gün saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13310 Sokak’ta meydana geldi. Ferdi Şenol (24) aynı mahallede oturan husumetli olduğu komşuları Abidin ile oğlu Salih Taktaş (39) ile sokakta karşılaşınca tartıştı.

        MAKTULÜN OĞLU, ZANLIYI DARP ETTİ İDDİASI

        Öldürülen Abidin Taktaş, 63 yaşındaydı.
        DHA'daki habere ve iddiaya göre; kavgaya dönüşen olayda Salih Taktaş, Şenol’u darp etti. Bu sırada 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp ihbarda bulunan Şenol, evine kaçtı.

        BABA İLE OĞLUNA SİLAHLA ATEŞ AÇTI

        Ruhsatsız tabancayla olay yerine dönen Şenol, baba ile oğluna ateş açtı. Göğsünden vurulan Abidin Taktaş (63) ile başından yaralanan Salih Taktaş, yere yığıldı. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan Yusuf Alkan (32) karnından, Eren Bayhan da (27) kolundan yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

        BABA ÖLDÜ, OĞLU TEDAVİYE ALINDI

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Abidin Taktaş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        CİNAYET ZANLISI EVİNDE YAKALANDI

        Sağlık durumu ağır olan Salih Taktaş ile diğer yaralılar da ameliyatın ardından tedaviye alındı. Abidin Taktaş'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Sokakta araştırma yapan Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisini, olayda kullandığı tabancayla birlikte evinde yakaladı.

        'SAYGISIZLIK YAPTI SÖYLENTİSİ'

        Gözaltına alınıp Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Şenol’un, ‘Tehdit’, ‘Dolandırıcılık’ ve ‘Kasten yaralama’ gibi suçlardan 10 kaydının olduğu öğrenildi. Kavganın ise Şenol’un, öldürdüğü Abidin Taktaş’a saygısızlık yaptığı söylentisinin mahallede yayılmasından dolayı başladığı ortaya çıktı.

        "112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİM"

        Sorguya alınan Şenol, “Mahalleli sürekli ‘Abidin ve Salih bu mahallenin ağabeyidir. Ona saygısızlık yapma’ diyordu. Ben kimseye saygısızlık yapmadım. Tartışma sırasında bana ve aileme küfrettiler. Tepki gösterince Salih beni dövdü. Daha sonra 112’yi arayıp, ‘Beni kurtarın’ diyerek yardım istedim” dedi.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ferdi Şenol, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Salih Taktaş, Yusuf Alkan ile Eren Bayhan’ın ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

        #adana
        #Son dakika haberler
