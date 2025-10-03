Münih Havalimanı'nda drone alarmı

Danimarka ve Norveç'teki havalimanlarının ardından bu kez Almanya'nın en büyük havalimanlarından birinde drone alarmı yaşandı.

Görgü tanıkları, perşembe akşamı yerel saatle 21.30'da Münih Havalimanı üzerinde drone gördükleri yönünde polise ihbarda bulundu. İlk başta tespit edilemeyen dron, 1 saat sonra polis ve havalimanı yetkililerince havalimanı üzerinde fark edildi. Ancak karanlık nedeniyle dron hakkında detaylı bilgi edinilemedi. Bunun üzerine yerel saat ile 22.30'dan itibaren Münih Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

Münih Havalimanı varışlı 15 uçuş Stuttgart, Nürnberg, Viyana ve Frankfurt havalimanlarına yönlendirildi. Münih Havalimanı kalkışlı 17 uçuşun da iptal edilmesiyle yaklaşık 3 bin yolcu havalimanında mahsur kaldı. Yolcular geceyi havalimanında geçirirken, yetkililer tarafından mahsur kalanlara kamp yatağı, yiyecek ve içecek sağlandı.

Yetkililer dron tehdidinin arkasında kimin olduğunu henüz tespit edemezken, havalimanı çevresine polis helikopterleri konuşlandırıldı. Münih Havalimanı'ndaki uçuşların gün içinde başlayabileceği belirtildi.

DRONE KRİZİ

Almanya'da geçtiğimiz hafta da Schleswig-Holstein eyaletindeki Kiel şehrinde bir elektrik santrali dahil olmak üzere kritik altyapılar üzerinde dronelar görülmesi üzerine soruşturma başlatılmıştı.