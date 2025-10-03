11. Yargı Paketi'nde neler var?

Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu 11. yargı paketine dair çalışmalarını tamamlamak üzere. Paketle suça sürüklenen çocuklar ve çocukları kullanan örgütlere yönelik düzenleme yapılacak.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME NE OLACAK?

Çocukları kullanan suç örgütlerinin yöneticilerine verilecek cezalar yarı orandan bir katına kadar artırılacak. Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçunun cezası 10 yıla yükselecek. Örgüt üyesi olanlara verilen hapis cezası 4 yıldan 5 yıla çıkacak. Suç örgütünün silahlı olması halinde verilecek ceza yarı oranda artacak.

Suça sürüklenen çocuklardan iyi halli olduğu tespit edilenler, eğitimevine ayrılabilecek. İyi hal yoksa çocuğun cezasının infazı kapalı cezaevlerinde yapılacak.

10 yıldan yüksek ceza alan çocukların ise doğrudan çocuk kapalı cezaevlerine gönderilmesi gündemde.

