Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı 11. Yargı Paketi'nde neler var? | Son dakika haberleri

        Yargı paketi Meclis’e sunulacak: Suç için çocuk kullanana ceza artacak

        11. yargı paketi, önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak. Suça sürüklenen çocuklar, sanal bahis, trafikte yol kesmeye yönelik düzenlemeler pakette yer alacak. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 03.10.2025 - 22:59 Güncelleme: 03.10.2025 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adalet Bakanlığı ile Meclis Adalet Komisyonu 11. yargı paketine dair çalışmalarını tamamlamak üzere. Paketle suça sürüklenen çocuklar ve çocukları kullanan örgütlere yönelik düzenleme yapılacak.

        SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARA İLİŞKİN YENİ DÜZENLEME NE OLACAK?

        Çocukları kullanan suç örgütlerinin yöneticilerine verilecek cezalar yarı orandan bir katına kadar artırılacak. Suç örgütü kurmak ve yönetmek suçunun cezası 10 yıla yükselecek. Örgüt üyesi olanlara verilen hapis cezası 4 yıldan 5 yıla çıkacak. Suç örgütünün silahlı olması halinde verilecek ceza yarı oranda artacak.

        REKLAM

        Suça sürüklenen çocuklardan iyi halli olduğu tespit edilenler, eğitimevine ayrılabilecek. İyi hal yoksa çocuğun cezasının infazı kapalı cezaevlerinde yapılacak.

        10 yıldan yüksek ceza alan çocukların ise doğrudan çocuk kapalı cezaevlerine gönderilmesi gündemde.

        Suça sürüklenen çocuklarda ağırlaştırılmış Suça sürüklenen çocuklardan iyi halli olduğu tespit edilenler, eğitimevine ayrılabilecek. İyi hal yoksa çocuğun cezasının infazı kapalı cezaevlerinde yapılacak.

        10 yıldan yüksek ceza alan çocukların ise doğrudan çocuk kapalı cezaevlerine gönderilmesi gündemde.

        AĞIRLAŞTIRIŞMIŞ MÜEBBET HAPİS 27 YILA ÇIKACAK

        Suça sürüklenen çocuklarda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 24 yıla kadar uygulanan hapis cezası 27 yıla çıkacak.

        Müebbet hapis cezasında 15 yıla kadar uygulanan hapis cezası 18 yıla yükselecek.

        REKLAM

        15 ila 18 yaş arasındaki suça sürüklenen çocuklarda cezada indirim oranları düşecek.

        Suçun kasıt içermesi, ağırlığı, güdülen amaç ve suçun işleniş şekli ve failin suç geçmişine göre hakime ceza indirimi uygulamama hakkı verilecek.

        TRAFİKTE YOL KESMENİN CEZASI 3 YILA ÇIKACAK

        11. yargı paketiyle trafikte yol kesmenin cezası 1 yıldan 3 yıla çıkarılacak.

        Sanal bahis ve kumara yönelik düzenlemeler de pakette yer alacak.

        Paket önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #11. yargı paketi
        #haberle
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Trump'la telefonda Gazze görüşmesi
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        MİT'ten, MOSSAD'a bir günde 2 darbe! Ajandan sonra bilgi satan avukat da yakalandı!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Arda Güler değerine değer kattı!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Muğla'da sağanak sonrası sel!
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        Gazze'ye yardım götüren aktivistlere terör muamelesi
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        "Bize acımızı yaşatmadınız"
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Food Noise: Obeziteyle mücadeleyi sekteye uğratıyor
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        Düzenlemeler için 2 formül gündemde
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        İsrail'den Marinette gemisine baskın
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Kıymetli bir birliktelik
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası